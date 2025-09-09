Severina otkrila kojem posebnom muškarcu je posvetila koncerte: "Svoj život je posvetio meni..."

Nakon prvog rasprodanog koncerta, Severina je najavila drugi koncert u zagrebačkoj Areni, posvetivši ih jednom muškarcu.

Svega desetak dana bilo je dovoljno Severini da rasproda najveći dvoranu u Hrvatskoj, Arenu Zagreb.

Za koncert "Ja samo pjevam", koji će se održati 7. studenog, već neko vrijeme nema ulaznica, no oni koji koji nisu uspjeli uloviti ulaznicu za 7. studenog, moći će čistiti svoj raspored za 8. studenog, za kada je najavljen drugi Severinin zagrebački koncert.

Galerija 29 29 29 29 29

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina u Italiji Foto: Instagram

Severina - 1 Foto: Sanela Babić

Severina Foto: Severina/Instagram

Koliko je uzbuđena zbog nastupa u metropoli, Severina je pokazala na društvenim mrežama, pogotovo jer ih je posvetila važnom muškarcu u svom životu - svom menadžeru Tomislavu Petroviću.

Severina Foto: Severina/Instagram

Severina Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Pogledaji ovo inMagazin Naš bivši ministar ispričao nam je sve o 800 kilometara dugom hodočašću

"Bit će mi radost dvaput izaći pred vas u Areni Zagreb... Koncert se zove 'Ja samo pjevam', a svirat će 30-ak članova mog glazbenog orkestra… Koncerte posvećujem mom Tomici, koji je svoj život posvetio meni, a ja vama… Hvala vam", napisala je Severina.

Osim u Zagrebu, Seve će nastupati i u splitskoj dvorani Gripe, za koju još uvijek ima ulaznica u prodaji.

Nedavno je imala govor u Bruxellesu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Na koncertu u Opatiji stala je na stranu jedne obožavateljice, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga našeg influencera progovorila o najtežem putovanju: "Ako bi vas stavili u kavez..."

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Pojela vlastiti ruž pred svima! Reperica priredila prizor koji nitko nije očekivao

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!

Pogledaji ovo Celebrity Talijani će pamtiti ove prizore! Mama našeg nogometaša može parirati njihovoj fatalnoj novinarki