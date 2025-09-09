Supruga našeg influencera progovorila o najtežem putovanju: "Ako bi vas stavili u kavez..."

Andrea Trgovčević bila je sa suprugom Kristijanom Iličićem u Afganistanu, koju je opisala kao "slojevitu, kontradiktornu, tešku, ali prelijepu" zemlju.

Svjetska putnica i influencerica Andrea Trgovčević, supruga Kristijana Iličića, podijelila je svoje snažno i emotivno iskustvo iz Afganistana.

Ovu zemlju opisala je kao "slojevitu, kontradiktornu, tešku, ali prelijepu". U svojoj posljednjoj objavi s ovog putovanja, Andreja je otvoreno progovorila o boravku u zemlji, susretima s ljudima, ali i o teškoj stvarnosti s kojom se žene svakodnevno suočavaju.

Andrea Trgovčević Foto: Instagram

Kristijan Iličić, Andrea Trgovčević Foto: Instagram

Andrea Trgovčević Foto: PR

"Afganistan je mjesto gdje ti je istovremeno puno srce i težak duh", napisala je Andrea u izuzetno dugačkoj objavi, opisujući kako ju je fascinirala kontrastna svakodnevica zemlje razorene sukobima i političkom nestabilnošću.





Hodajući ulicama, pitala se kako izgleda život bez sloboda koje većina žena na Zapadu uzima zdravo za gotovo: "Nezamislivo je da danas netko nema pravo na obrazovanje, a one to žive. Znaju da postoji slobodniji život jer vide nas, jer imaju internet. Njihove bake su sedamdesetih nosile suknje i živjele slobodnije, a danas su one kao ptice u kavezu."

Kristijan Iličić i Andrea Trgovčević - 2 Foto: Instagram

Kristijan Iličić i Andrea Trgovčević Foto: Instagram

Andrea Trgovčević Iličić Foto: Instagram

Unatoč teškoj političkoj situaciji, Andreju su dirnuli ljudi koje je susrela. Govori o "najdubljim očima koje je ikada vidjela" i o nevjerojatnoj toplini i gostoprimstvu Afganistanaca, poručivši kako su mladi nevjerojatno znatiželjni, žele upoznati svijet i podijeliti svoj.

Priznala je i kako putovanje nije prošlo bez dramatičnih situacija, priznavši kako su joj se dogodili trenuci koji su je trajno promijenili.

"Teško ću ikada ikome do kraja objasniti trenutke kada sam držala pušku u rukama ili kada mi je taliban uperio kalašnjikov u glavu. To nisu priče koje stanu u caption. To su iskustva koja zauvijek mijenjaju čovjeka", ispričala je Trgovčević, koja je svoju afganistansku priču završila posjetom Minaretu od Jama.

Za kraj, postavila je snažno pitanje: "Ako bi vas netko stavio u kavez, a vi znate da imate krila, biste li ih pokušali ponovno raširiti?"

Ovim putovanjem je još jednom pokazala hrabrost i odlučnost da prenese priče iz zemalja koje mnogi izbjegavaju posjetiti. Njezin boravak u Afganistanu otvara oči o stanju ljudskih prava, osobito prava žena, i poziva na promišljanje o slobodi koju često uzimamo zdravo za gotovo.

