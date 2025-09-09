Crveni kožnjak bio je adut glazbene zvijezde da zasjeni bolide Formule 1!

Senidah je minulog vikenda provela u Italiji, gdje je pratila utrku Formule 1, a veliku pozornost privukla je njezina modna kombinacija.

U nedjelju je održana Velika nagrada Italije na kultnoj automobilističkoj stazi Monza, na kojoj je pobijedio Max Verstappen. I ove godine, utrka je okupila brojne poklonike Formule 1, a među bolidima se našla i jedna regionalna zvijezda.

U pitanju je Senidah, koja se pohvalila ovime na društvenim mrežama i to u stylingu u potpunosti inspiriranom Ferrarijem i trkaćim kombinezonima.

Senidah Foto: Instagram

Senidah Foto: Instagram

Senidah - 1 Foto: Senidah/Instagram

Za ovu prigodu odabrala je komplet od crvene kože koji se sastojao od širokih hlača visokog struka i topa s neobičnim izrezom, a look je upotpunila oversize kožnom jaknom i Ferrarijevim bedževima.

Na glamurozan styling dodala je crne mačkaste sunčane naočale, zlatne obruče naušnice i visoke potpetice, dok je kosa bila podignuta u opuštenu punđu s pramenovima koji uokviruju lice.

Senidah (Foto: Instagram) - 4 Foto: Instagram

Senidah (Foto: Instagram) - 3 Foto: Instagram

Senidah Foto: Instagram

Regionalna pjevačica se čitavo vrijeme družila s prijateljima i drugim fanovima Formule 1, a ovime je potvrdila kako se može uklopiti u ambijent svakog događaja. Istog mišljenja su bili i njezini pratitelji.

"Kraljica", "Opet ona nekako najjača", "Ovaj fit je vatra", "Diva", "Majka", "Hvala ti što si donijela sreću Maxu", stoji među mnogim komentarima ispod slika.

