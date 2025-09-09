Neda Ukraden se sprema za Arenu Zagreb uz viralni ples!

Neda Ukraden u posljednjim je pripremama za koncert u zagrebačkoj Areni, koji će se održati 25. listopada.

Glazbena zvijezda Neda Ukraden intenzivno se priprema za svoj dosad najveći samostalni koncert, koji će se održati 25. listopada u Areni Zagreb.

U razgovoru s Domagojem Nižićem u emisiji Happy Jutro na Happy FM-u, Neda je otkrila dojmove uoči spektakla koji će okupiti sve generacije, donijeti raskošnu produkciju i premijeru nove verzije bezvremenskog hita "Zora je", snimljene s Royal Philharmonic Orchestra u legendarnom studiju Abbey Road.

Neda Ukraden Foto: Instagram

Neda Ukraden Foto: Instagram

Neda Ukraden Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ja sam već u Areni, i duhom i tijelom, jer su pripreme na svim razinama. Imam bend od 40 ljudi, od Londona, Slovenije, Hrvatske, Srbije... Bit će fantastična izvedba svih mojih pjesama, a koncert svakako mora biti i odlična vizualna priča. Želja mi je da ljudi na odlasku kažu: 'Svaka im čast'. Zato se vidimo 25.10. u Areni", poručila je Neda.

Prošla su četiri desetljeća od izlaska hita "Zora je", a Neda ističe da joj je drago što ju je život odveo na ovaj put, tijekom kojeg je postala ikona svih generacija.

Neda Ukraden - 1 Foto: Instagram

Neda Ukraden Foto: Instagram

Neda Ukraden Foto: R.Z./ATAImages/Pixsell

"To je privilegija, sreća. Ja sam se obrazovala za sasvim druge stvari, pravo i engleski jezik, ali život mi je pisao stranice moga života na način koji nisam nikada slutila. Zato mi je sve još draže, zanimljivije i čarobnije. Ovo ljeto sam imala koncerte diljem regije i na svakom koncertu su bile sve generacije. Svaka osoba se pronađe u nekom od mojih hitova i ja sam na tome zahvalna. Nadam se da ćemo Areni pjevati iz sveg glasa i punog srca", priznala je.

Da je uvijek u korak s trendovima dokazala je i kad je zaplesala trenutačno najviralniji TikTok ples u regiji, i to uz pjesmu "Tac-9" trap dvojca Jale Brata i Bube Corellija, a upravo je Jala svojim plesom pokrenuo trend. Potom je dobila zadatak da prokomentira stihove nekih od najpopularnijih pjesama u regiji, koje izvode mlade trap zvijezde.

"Ovo je za trojku", rekla je za pjesmu "Ganga i Rera", dok je "MDMA" Nikolije i Bibe komentirala kao: "Meni je ovo lagana katastrofica".

