Preminuo redatelj kultne regionalne serije, nakon teške nesreće mjesecima se borio za život

Poznati beogradski redatelj Mihailo Miša Vukobratović preminuo je u 74. godini nakon višemjesečne borbe za život, piše Blic.

Srpski mediji navode kako je redatelj bio hospitaliziran od 28. lipnja ove godine nakon nesretnog pada, koji se dogodio tijekom snimanja nove serije. Zadobio je ozbiljne ozljede glave i kralježnice, a unatoč svim naporima liječnika, nažalost nije se uspio oporaviti.

Vukobratović je televizijskoj publici ostao najpoznatiji po radu na legendarnoj seriji "Bolji život", koja je postala pravi kulturni fenomen u cijeloj regiji. Njegov redateljski potpis ostavio je neizbrisiv trag i u serijama "Porodično blago", "Bela lađa", "Otvorena vrata" i mnogim drugim popularnim projektima.

Osim što je obilježio televiziju, Vukobratović je imao i snažan utjecaj na kazališnu scenu. Punih 12 godina bio je direktor ''Pozorišta na Terazijama'', jedinog glazbenog kazališta u regiji.

