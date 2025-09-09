Glumac kojemu okrutna bolest sve više otežava život rasplakao cijeli svijet dirljivim potezom

Glumac se godinama bori s Parkinsonovom bolesti, koja mu sve više otežava svakodnevni život.

Finale posljednjeg Grand Slama sezone održano je proteklog vikenda na US Openu, a među brojnim poznatim licima u publici posebno se istaknuo Michael J. Fox, koji se godinama bori s Parkinsonovom bolesti. Glumac koji je obilježio generacije ulogama u kultnim filmovima i serijama, ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju simbolom ljudske snage.

Na US Openu pojavio se u invalidskim kolicima, no kada je došao pred fotografe, ustao je kako bi ih pozdravio, pozirao i uz osmijeh zahvalio okupljenima.

Taj kratki trenutak izazvao je buru emocija i ganuo javnost diljem svijeta.

''Ovaj čovjek je oličenje snage", ''Svaka mu čast'', "Michael, ti si nevjerojatno ljudsko biće i pravi borac", "Moj heroj! Nedavno mi je dijagnosticirana Parkinsonova bolest. Sav posao koji su on i njegov tim radili na istraživanju oko ovoga vrlo je obećavajući", "Volim ga. I njegova žena zaslužuje najveće poštovanje", dio je komentara s društvenih mreža u moru emotikona srca.

Michael J. Fox Foto: Profimedia

U pratnji supruge Tracy Pollan, s kojom je u braku više od tri desetljeća, Fox je još jednom pokazao što znači hrabro se nositi s bolešću – pred kamerama, ali i u svakodnevici.

Michael J. Fox Foto: Profimedia

Foxu je Parkinsonova bolest dijagnosticirana još 1991., kada je imao samo 29 godina, na vrhuncu glumačke karijere. Isprva je bolest držao u tajnosti, no 1998. odlučio je otvoreno progovoriti i od tada ne prestaje biti glas onih koji se suočavaju s istim izazovima.

''Nisam znao što će mi učiniti, kako će se manifestirati. Nisam znao što očekivati i nitko mi zapravo nije mogao reći što očekivati'', izjavio je jednom prilikom.

Michael J. Fox Foto: Profimedia

Michael J. Fox - 4 Foto: Profimedia

Michael J. Fox - 3 Foto: Profimedia

Njegova Zaklada Michael J. Fox danas je vodeća svjetska organizacija za financiranje istraživanja o Parkinsonovoj bolesti.

