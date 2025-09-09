Bez imalo zadrške! Raširila je plašt i pod providnim tilom namjerno pokazala baš sve

Maria Zardoya na crvenom tepihu pokazala je gole grudi ispod čipkaste haljine.

Na crvenom tepihu ovogodišnje dodjele MTV Video Music Awardsa u New Yorku pozornost fotografa i publike privukla je María Zardoya, karizmatična frontmenica indie pop-sastava The Marías.

Odjevena u prozirnu haljinu koja je otkrivala grudi, u kombinaciji s crnim baršunastim plaštem i čipkastim rukavicama, Zardoya je napravila hrabru modnu izjavu kojom je pokazala svoj jedinstveni stil i samopouzdanje.

Tko je ona?

María Zardoya rođena je u Portoriku, a odrasla u američkoj saveznoj državi Georgiji. Dvostruko kulturno nasljeđe utkala je u svoj glazbeni izričaj – pjesme The Maríasa često spajaju engleski i španjolski jezik, uz elemente psihodelije, jazza i dream popa. Bend je osnovan 2016. godine, a uz Maríju čine ga Josh Conway, Jesse Perlman i Edward James.

Veliki uspjeh donijela im je pjesma ''Otro Atardecer'', objavljena na albumu Bad Bunnyja ''Un Verano Sin Ti'' (2022.), a njihovi albumi ''Cinema'' (2021.) i ''Submarine'' (2024.) učvrstili su status benda na svjetskoj glazbenoj sceni.

Dok The Marías i dalje niže uspjehe, Zardoya je najavila i svoj prvi soloalbum ''Not for Radio'', koji izlazi sljedećeg mjeseca. Najavila ga je kao svoje najosobnije i najautentičnije izdanje do sada, potvrđujući reputaciju jedne od najsvestranijih umjetnica nove generacije.

