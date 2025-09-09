Naš bivši ministar ispričao nam je sve o 800 kilometara dugom hodočašću

Bivši ministar pravosuđa, danas saborski zastupnik, Ivan Malenica, prije nekoliko tjedana vratio se s gotovo 800 kilometara dugog hodošaća - Camino de Santiago. Pješačio je 4 tjedna, napravio više od milijun koraka, a sve s jednim ciljem - da zahvali Bogu za sve milosti. Kako je izgledao njegov camino, podijelio je našom Julijom Bačić Barać za IN magazin.

''28 dana sam ja hodao i to je otprilike milijun koraka. Spavaš u prenoćištima u velikim spavaonicama s 10, 20 ili 30, 40 ljudi koje upoznaješ na Caminu i s kojima se družiš, a u svaki dan je skoro isti'',

780 kilometara u 28 dana propješačio je saborski zastupnik Ivan Malenica. Camino de Santiago ili Put svetog Jakova najpopularnije je, ali i najteže hodočašće na svijetu. Jako je teško bez nekog cilja i motiva proći Camino'', govori te dodaje.

''Tako da sam i ja imao tu neki razlog, zahvalnost za svoju obitelj i sve što sam prošao u životu da idem na Camino, da to bude na neki način zahvala za sve'', govori.

Zahvalnost Bogu za obitelj i sve milosti koje je doživio bile su njegov motiv da ovog ljeta pješači po takozvanoj "francuskoj ruti", i to nemalih 30-ak kilometara na dan.

''Ja sam možda to i olako shvatio kad sam krenuo na Camino, mislio sam da je eto puno lakše i krenuo sam bez velike pripreme'', kaže.

''Međutim već prvi dan treba se prijeći Pirineje i to je uspon na 1800 metara i ja kad sam se popeo gore sam mislio da će puno lakše se biti spustiti, međutim ni spuštanje nije bilo lagano'', priznaje.

Spavao je ovaj bivši ministar pravosuđa, baš kao i većina hodočasnika, u skromnim prenočištima, ručno prao odjeću i doživio sve ono zbog čega je ovo hodošaće tako popularno.

''Imaš dovoljno vremena za promišljanje o svim stvarima, o nekim događajima u životu, o razmišljanjima koje te muče ili nečem o čemu malo razmisliti sam sa sobom tako da Camino imam svakako i tu duhovnu dimenziju'', kaže.

Bilo je, naravno, na tom 4 tjedna dugom putu i teških dana.

''Ja sam imao problemna s desnim koljenom, pa s gležnjevima i onda zapravo čovjek si razmisli pa što je ovo meni trebalo, ali nakon što sve prođe i ti se vratiš, zaboraviš na tu bol koju si imao''.

A kad je nakon gotovo 800 kilometara pješačenja napokon stigao do odredišta, gradića Santiago de Compostela, osjećaj da je njegov camino gotov, teško je opisati riječima.

''Prekrsan je osjećaj doći na taj trg gdje su svi hodočasnici i to je prekrasan jedan osjećaj i onda osjećaš i neku malu ispratznost jer nema više rog adrenalina''.

Dio puta prošao je sam, a dio u društvu Francuskinje, Nijemca i dviju Hrvatica. Najviše mu je nedostajala obitelj - supruga i troje djece.

''Bilo je ljeto pa su se djeca zabavljala morskim radostima pa je bilo malo lakše, ali svakako bez supruge teško bi to bilo sve skupa izdržati i ja sam joj zahvalan na toj žrttvi koju je i ona podnijela, nije lako ostati mjesc dana sam s djecom''.

A što su na ovaj njegov veliki pothvat rekli kolege političari:

''Bio sam u komunikaciji s njima tijekom Camina, bile su i neke šale. Možda sam zainteresirao nekog od njih da idu jednog dana na Camino, mislim da su neki saborski zastupnici i bili već na Caminu'', govori.

Ovo iskustvo itekako je utjecalo na Malenicu, jer Camino mijenja pogled na život, a njegov pravi cilj nije katedrala svetog Jakova, nego ono što onaj koji hoda pronađe u sebi.

''Ja se nadam da ću se ja jednog dana vratiti ponovno na Camino'',

