Pojela vlastiti ruž pred svima! Reperica priredila prizor koji nitko nije očekivao

Doja Cat na crvenom tepihu dodjele nagrade MTV VMA šokirala je mnoge kada je zagrizla crveni ruž, no za to je imala marketinški trik.

Reperica Doja Cat, koja je ranijih godina često izazivala kontroverze na crvenim tepisima, ponovno je privukla pozornost, ovoga puta na dodjeli nagrade MTV VMA.

29-godišnjakinja, koju nazivaju "kraljicom pop-rapa", počela je nanositi ruž za usne pred fotografima, da bi ga na kraju - pojela i progutala. Iako su dodjele nagrade poznate po tome da često dugo traju i da sudionici ostaju gladni, njezin potez nije bio potez očajnice već dobro planirani marketinški trik.

Doja Cat je, naime, nedavno postala ambasadorica kozmetičke tvrtke MAC Cosmetics, koji je dao napraviti svoj crveni ruž u nijansi Lady Danger u obliku čokolade s karamelom.

Za ovo su angažirali slavnog slastičara Amauryja Guichona koji je napravio vrlo vjerni desert, čiji je proces stvaranja pokazan na društvenim mrežama, zbog kojeg su mnogi uzdahnuli kada je Doja Cat zagrizla crveni "ruž".

