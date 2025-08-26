"Ne vjerujem svojim očima!" Hoće li naša vizažistica nakon Ronalda privući pozornost i njegove Georgine?

Morana Mamić ponovno je oduševila transformacijom, ovaj put u Georginu Rodriguez, a zbog zapanjujuće sličnosti mnogi su pomislili da gledaju pravu partnericu Cristiana Ronalda.

Poznata hrvatska makeup umjetnica i transformacijska čarobnica Morana Mamić ponovno je privukla pažnju nevjerojatnom transformacijom u Georginu Rodriguez, partnericu Cristiana Ronalda.

u objavljenom videu Morana pozira u gotovo identičnom izdanju kakvo Georgina često nosi: s raskošnim nakitom, glamuroznom šminkom i sofisticiranom frizurom. Bila je tu i imitacija zaručničkog prstena, a rezultat je zapanjujuća sličnost s najpoznatijom WAG današnjice.

Usporedba s prirodnim izgledom prije šminke još je više naglasila moć makeupa i detalja. Mnogi pratitelji komentirali su kako su isprva mislili da gledaju samu Georginu, a komplimenti na račun Moranine transformacije samo se nižu.

"Ludilo ženo", "Ti si boginja transformacija", "Ne vjerujem svojim očima", "Bravo", samo su neki od komentara.

Prije nekoliko dana Morana je privukla pozornost Cristiana Ronalda kada je objavila video gdje se pomoću šminke tranformirala u njega, a svoje oduševljenje je podijelila i na društvenim mrežama.

Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

