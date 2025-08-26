Dražen Žanko iskreno o ljubavi prema domovini i Thompsonu: ''On se baš napatio...''

Njegove pjesme žive već desetljećima – od "Od stoljeća sedmog" do "Cetino". Dražen Žanko simbol je domoljublja, topline i glazbe koja spaja ljude. Našem Hrvoju Kroli otkrio je što mu danas znači pjesma, i zašto kaže da je uloga djeda - uloga života.

Njegov glas godinama odjekuje pozornicama, a svaka pjesma nosi zajedništvo i emociju. Dražen Žanko oduvijek je znao kako publiku dirnuti i u pjesmi i u životu, a humanitarni koncerti za njega imaju posebno značenje, pogotovo kad ih organizira njegov veliki prijatelj Mate Bulić.

''Rijetko se ovo događa, na humanitarnim koncertima jer su obično humanitarni koncerti malo nižeg nivoa, rekao bih, ali pjevač kao šta je Mate – on to zna okupiti ljude, ljudi ga vole, svi smo mi došli zbog njega, na kraju i zbog svih ovih ljudi'', priča Dražen Žanko.



Nakon svih godina na sceni, Dražen je ostao isti, jednostavan i prizeman, baš onakav kakvog ga publika voli.



''A čuj, ili jesi ili nisi. Ja sam ti predugo u ovome poslu, upoznao sam sve, svoje kolege i prijatelje. Ja sam jednostavno takav karakter, od ničega ne pravim čudo. Vjerujem da sam možda na samome vrhu ili da sam dolje – meni je to normalno, jer to je takav posao. To ovisi o pjesmi, o tekstu, što je vrlo bitno kod naših pjesama''.

Posebno mjesto u njegovom srcu imaju domoljubne pjesme, one koje ne može pjevati bilo tko, već samo onaj tko u njih unosi vjeru i istinsku emociju. Upravo zahvaljujući hitovima poput Od stoljeća sedmog, Dok je Hrvat uz Hrvata i Cetina, Dražen Žanko zauzeo je posebno mjesto na hrvatskom glazbenom nebu.''Svi smo mi dali svoj doprinos našoj hrvatskoj glazbi, posebno u ovom domoljubnom dijelu koji je posebno osjetljiv i tu nema zafrkancije. Tu moraš biti jako ozbiljan, ljudi ti moraju vjerovati i moraju prepoznat sebe u tvojoj pjesmi. A to je najteže.“U tom duhu spomenuo je i svojeg kolegu i prijatelja Marka Perkovića Thompsona, čovjeka koji je, kako kaže, svojim pjesmama vratio ponos i emociju među publiku.''Ovo što je pjesma izašla od Marka, ''Ako ne znaš šta je bilo'' sa Nenadom Ninčevićem koji je stvarno pogodio te riječi – to je fenomenalno. I to je pokrenulo ponovno ono što je Marku trebalo, jer Marko se najviše od svega napatio koliko su ga maltretirali novinari, radio postaje ga nisu puštale, a publika ga je volila i svugdje okuplja jednu prekrasnu publiku – zdravu, mladu, domoljubnu. Jednostavno je ta pjesma trebala Marku ali je trebala i svima nama''.I nakon svih pjesama, festivala i uspjeha, Dražen priznaje, najljepša uloga u životu ipak je ona kada je okružen svojim unucima.''Svi smo dobro, zdravi, unuci. Ima jedan štos ispričat ću – sjedimo ja i moj unuk Ivo, a moja unuka je Cvita, a ja je zovem Cvitiću moj. I zove me Dalibor Petko jer smo snimali jednu emisiju i kaže: Molim te Žanko stihove za onu ''Od stoljeća sedmog''? Kažem ja Ivo Cvitić, a mali Ivo kaže: Ja i Cvita. Stvarno uživamo obostrano, doma su i odma ću ić vidjet jesu li zaspali jesu li jeli. Ja nisam svoju djecu osjetio na ovaj način, radio si, trčao si, ali ovo ti sad sve pratiš, šta radi, kako govori to je nešto drugo i sigurno me razumiju svi oni koji su didovi''.Između pjesme i obitelji, između pozornice i topline doma – Dražen Žanko ostaje uvijek svoj, simbol vječne ljubavi prema ljudima i domovini.

