Damir Urban o supruzi koja mu je velika podrška: ''Odavno imamo dogovor...''

Dovoljno je reći "Urban", i već svi znaju o kome je riječ. Za svoj bend, s kojim nastupa već 30 godina, kaže da mu je poput druge obitelji. Našem Hariju Kočiću za IN magazin otkrio je zašto najviše uživa kod kuće s najmilijima te kako je izbjegao krizu srednjih godina.

Urban&4 zajedno su trideset godina pa sve manje nalikuju bendu, kažu, a sve više obitelji.



''To ti je ono sad već obiteljski odnos… Znači grozno! Katastrofa! Toliko smo kilometara i problema i lijepih i ružnih stvari prošli zajedno… Na trenutke nam je lijepo i kad stojimo i ne govorimo ništa, a s druge strane imamo toliko toga za reći, ponekad se i posvađati, ali super je što se znamo dovoljno dugo pa se nitko ne uvrijedi!“, govori Damir.



Koncerti su im poznati po jedinstvenoj atmosferi te improvizaciji kojom se prilagođavaju publici i ambijentu.



''Najbolje naučiš sviratio na koncertima. Možeš se ti u garaži pripremati koliko god hoćeš, ako nemaš priliku kontaktirat s publikom, to nećeš naučit'', smatra.



Popularni roker potpuno se posvetio obitelji, ali ne želi, naglašava, svoj izbor nametati drugima.



''Ne mogu nekome držati predavanja zato što sam ja svoju mladost, kad sam imao 20 ili 30 godina, odživio. Imao sam poprilično lud život i bilo je tu turbulentnih razdoblja i svega i svačega. Bio sam sve, samo ne obiteljski čovjek''.

I živio životom tipičnim za zanimanje kojim se bavio, a koji je znao, kao i kod mnogih kolega, otići u krajnost.''Ja sam imao faze po godinu dana gdje nisam vidio svoj krevet vlastiti!''.Ipak, godine mijenjaju ljude.''Čovjek ostari malo, zasiti se izlazaka, provođenja noći za šankom ili u klubovima i u jednom trenutku se umoriš, počneš tražit nešto drugo i naravno onda dođe vrijeme za posvetit se obitelji''.Za mladošću, kaže u šali, ne žali jer zato što je bila ispunjena danas nema krizu srednjih godina.''Pa da kupujem motor, ronim ili skačem padobranom… Ludila mi je dovoljno. Sve ono što mi treba jest da me puste na miru, da sam doma, da mogu pročitat knjigu neku i s djecom složit neki lego svijet''.Supruga mu je velika podrška, a surađuju i kreativno, što nikad nije jednostavno, jer treba ego podrediti djelu.

''Ja ne znam za drugačiji način, meni je ovako lakše i jedino moguće. Svatko gradi i živi svoj život na način kako misli da je najbolje. Meni i supruzi se čini da je najbolje da govorimo jedno drugom ono što trebamo reć, imamo odavno dogovor da ćemo govorit jedno drugom istinu, bez obzira hoće li to nekog, u kreativnom smislu, povrijedit''.



Nada se kako će do kraja godine i velikog koncerta u zagrebačkoj Areni, kojim će obilježiti 30 godina zajedničkog djelovanja, izaći s novim albumom.



''Pjesme su gotove, međutim nismo ih kao bend prožvakali dovoljno. Neke smo stavili na noge, stoje polako, uče hodat…“



A kad nauče hodati, sigurno će postati neizostavan dio repertoara domaće scene, kojem su Urban i njegova četvorka, čak i trideset godina kasnije, prijeko potrebno osvježenje.

