Ima 76 godina? Pitanje koje svi postave kad se ona pojavi pred kamerom

Vera Wang oduševila je mladolikim izgledom na US Openu, iako mnogi nagađaju da se uz njegu i rad oslanja i na estetske zahvate, što ona negira.

Američka dizajnerica Vera Wang (76) pojavila se na otvorenju US Opena u New Yorku i ponovno oduševila izgledom. Na crvenom tepihu zablistala je u dugoj sivo-bijeloj haljini s naramenicama, koju je upotpunila crnom torbicom i sunčanim naočalama. Dok je pozirala fotografima, mnogi su komentirali kako i dalje izgleda nevjerojatno mladoliko.

Vera Wang - 2 Foto: Profimedia

Inače, Vera je jednom otkrila da su za njezinu mladoliku kožu zaslužne umirujuće kupke s baby uljem, kreme za lice sa zaštitnim faktorom, redovita tjelovježba, zdrava prehrana i izbjegavanje brze hrane, a tvrdi i da je rad održava mladom.

Vera Wang - 5 Foto: Profimedia

Vera Wang - 3 Foto: Profimedia

Vera Wang - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Njihova veza počela je prije nego su postali polubrat i polusestra, a danas imaju dijete

No, fotografije snimljene izbliza na crvenom tepihu pokazuju kako stvarno izgleda, a mnogi smatraju kako se podvrgnula i nekim estetskim zahvatima iako je ona sama to u nekoliko navrata opovrgnula.

Vera Wang - 8 Foto: Profimedia

Vera Wang - 5 Foto: Vera Wang/Instagram

Za one koji ne znaju, Vera je u dobi od 23 godine postala najmlađa modna urednica i stilistica časopisa Vogue dotad, a na toj poziciji ostala je punih 16 godina, nakon čega je otišla na mjesto glavne dizajnerice modne kuće Ralph Lauren. Prvu trgovinu brenda sa svojim imenom otvorila je 1990. godine na čuvenoj aveniji Madison na Manhattanu, a svojim luksuznim vjenčanicama uvela je revoluciju u modnu industriju.

Galerija 22 22 22 22 22

Pogledaji ovo Celebrity Atributi se ocrtavaju, a bujna pozadina u prvom planu: Srpska zvijezda u haljini golih leđa raspametila sve

Vera Wang - 2 Foto: Vera Wang/Instagram

Vera Wang - 5 Foto: Vera Wang/Instagram

Danas pod svojim brendom proizvodi i odjeću za svaki dan, obuću, modne dodatke, pa čak i posuđe, a izdala je i knjigu "Vera Wang on Weddings" jer dizajnira jedne od najpoželjnijih vjenčanica na svijetu.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Zavidna figura srpske folk-zvijezde zasjenila i neobičan bikini kakav ne viđamo često

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Spasilačka služba na hrvatski način! Na tijelu našeg influencera ocrtava se svaki mišić

Pogledaji ovo Celebrity Romansa na bazenu! Ovi prizori govore da se bivši nogometaš i njegova supruga vole kao prvog dana