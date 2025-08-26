Romansa na bazenu! Ovi prizori govore da se bivši nogometaš i njegova supruga vole kao prvog dana

John Terry i supruga Toni, zajedno još od tinejdžerskih dana, i dalje uživaju u ljubavi, luksuznim putovanjima i obiteljskom životu.

Bivši engleski nogometaš John Terry i njegova dugogodišnja supruga Toni ovih dana odmaraju u Portofinu, gdje uživaju u luksuznom odmoru na suncu. Par većinu vremena provodi uz bazen hotela, daleko od gužve, gdje imaju privatan kutak za opuštanje.

Toni je privlačila poglede u crnom bikiniju, dok je John pokazao zavidnu formu i u mirovini. Paparazzi su ih snimili kako izmjenjuju nježnosti, sunčaju se, fotografiraju jedno drugo i hlade u bazenu.

Iako su u braku više od 18 godina, John i Toni i dalje djeluju zaljubljeno kao prvog dana, a zajednički odmor u Portofinu još je jedna potvrda njihove neraskidive povezanosti.

John Terry i njegova supruga Toni poznaju se još od tinejdžerskih dana. Upoznali su se u Engleskoj dok je John tek gradio nogometnu karijeru, a Toni radila u modnoj industriji. Njihova veza započela je u vrijeme kada je John bio mladi talent Chelseaja, a Toni mu je pružala podršku i onda kada se tek probijao među profesionalce.

Unatoč izazovima koje je nosio život u nogometnom svijetu, kao što su stalna putovanja, pritisak javnosti i šuškanja u medijima, njih dvoje su ostali zajedno. Vjenčali su se 2007. godine na raskošnoj ceremoniji u Engleskoj, a od tada su nerazdvojni.

Toni je uvijek bila Johnova najveća podrška, a zajedno imaju dvoje djece, Georgie i Summer, a obitelj im je oduvijek na prvom mjestu.

Poznati su po tome što obožavaju luksuzna putovanja, ljetovanja na Mediteranu i romantične bijegove, a nerijetko sve dijele sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

