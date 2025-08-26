Nova doza Meghan Markle: Tko je prvi rekao volim te, ona ili Harry?

Na Netflixu je izašla druga sezona showa Meghan Markle ''With love, Meghan''.

Meghan Markle objavila je novu sezonu svog Netflixovog showa.

''With Love, Meghan'' stigao je na Netflix u 8 sati ujutro, a već prva epizoda rasplamsala je žar u medijima u Velikoj Britaniji.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Sezona je izašla nakon što su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa potpisali novi višegodišnji ugovor s Netflixom.

A evo i par detalja iz prvih epizoda.

Prisjećajući se njihove ljubavne priče, Meghan je otkrila da je princ Harry prvi izgovorio ''Volim te'' - nedugo nakon što su počeli hodati 2016. godine.

Što se tiče same Meghan, priznala je da je znala da je Harry njen na njihovom trećem spoju - tjednom safariju u Bocvani.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

U trećoj epizodi, voditelj emisije ''Queer Eye'', Tan France, pitao ju je je li postojao određeni trenutak kada je znala da je veza ''prava stvar''.

Meghan je rekla: ''Da, to je bilo na našem trećem spoju. Otputovali smo u Bocvanu i kampirali smo zajedno pet dana. Stvarno se upoznate kada ste zajedno u malom šatoru.''

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle, princ Harry, kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle napustili su Veliku Britaniju i svoje uloge starijih članova kraljevske obitelji 2020. godine kako bi započeli novi život u sunčanom Montecitu.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Tek joj je 12 godina, a zasjenila je majku u izlasku

Bivša glumica nije kročila u Veliku Britaniju od rujna 2022., kada je par bio u dobrotvornom posjetu, a kraljica je umrla. Otkrila je i što joj iz Britanije nedostaje.

"Jedna od stvari koje mi najviše nedostaju iz Velike Britanije su radio postaje."

Magic FM joj je bila najdraža.

Dotaknula se i djece. Sina Archieja opisala je kao ''slatko dijete'' i rekla da je oduvijek željela biti majka.

''Primala bih džeparac i išla bih u Kmart i kupila pravu torbu za pelene. Željela bih pravu torbu za pelene da se brinem za svoju lutku. Oduvijek sam željela biti mama. Volim to. Bolje je čak i nego što sam očekivala. Najdulje sam bila bez naše djece gotovo tri tjedna. Nisam se osjećala dobro.''

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Kaže da je njezin sin Archie, koji je šesti u redu za prijestolje, nježan dječak.

''On je kao najnježnije, najslađe dijete svih vremena'', kaže.

Također je otkriveno da je omiljena boja kćeri Lilibet ružičasta te da ona i brat žele mačku za kućnog ljubimca.

Vojvotkinja od Sussexa progovorila je i o svom vremenu provedenom u showu ''Deal or No Deal''. Prije svoje velike uloge u seriji ''Suits'', Meghan se nakratko pojavila u emisiji ''Deal or No Deal''. Jedna od dama koje su otvarale kutije bila je i Chrissy Teigen, danas supruga pjevača Johna Legenda.

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

''Sjećam se da smo sve morale stajati u redu da nam se stave trepavice'', prisjetila se Meghan.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda mama jedne od najljepših supruga Vatrenih? Sad ju je pokazala!

Chrissy se prisjetila se kako je bila ''rezervna djevojka'' u emisiji dok se Meghan rutinski pojavljivala kao model za aktovku.

''Mislim, napustila sam emisiju, a onda otprilike godinu dana kasnije, ti si postala slavna'', rekla je Chrissy.

''Pomislila sam: ''O moj Bože, ona je na naslovnici Sports Illustrateda, samo je sjedila tamo na maloj stolici i čekala...''.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Clare Smyth, kuharicom rođenom u Sjevernoj Irskoj s tri Michelinove zvjezdice koja je kuhala na vjenčanju vojvode i vojvotkinje, također je bila gošća u emisiji.

Meghan je u emisiji govorila o jelu od pirjane janjetine koje je Smyth pripremila za njih tijekom vjenčanja 2018. godine.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 3 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry Foto: Afp

''To je bio najukusniji obrok. Svi još uvijek pričaju o tome'', pohvalila ju je Meghan.

A onda je izjavila zanimljivu stvar.

Tijekom prve sezone od osam epizoda, vojvotkinja od Sussexa nekoliko se puta snimala kako peče.

No, kuharici Christini Tosi u drugoj sezoni hladno je priznala: ''Obično ne volim peći jer je sve na mjeru.''

Meghan Markle - 7 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghanina linija As Ever, lansirana u ožujku, uključuje gotove kekse od prhkog tijesta i mješavine za palačinke s unaprijed odmjerenim količinama.

''Volim ideju da mogu preispitati pečenje kako bi bilo malo spontanije.''

Pogledaji ovo Celebrity Možete li uopće prepoznati tko je na fotki? Vidljiva promjena na licu pokrenula je raspravu

Vojvotkinja od Sussexa pokazala je poklon koji je kupila svom suprugu za njegov 40. rođendan.

Princ Harry i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Radi se o bejzbolskoj kapi s natpisom PH40.

''Napravila sam ih za 40. rođendan svog supruga za njega i njegove prijatelje'', kaže, unatoč tome što je vojvoda napustio kraljevski život u Velikoj Britaniji i preselio se u Kaliforniju.

Galerija 18 18 18 18 18

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Tko je Yungblud? Evo zašto je ovaj energični mladić baš poseban!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Atraktivna supruga bivšeg dinamovca privukla pažnju na crvenom tepihu