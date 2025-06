Meghan Markle pokazala kći s detaljem brenda koji vole i djeca Williama i Kate

Meghan Markle u novoj objavi na Instagramu je uključila i kćer Lilibet s torbicom brenda kojeg vole i njezini rođaci, djeca princa Williama.

Bivša glumica i odbjegla članica kraljevske obitelji Meghan Markle sve češće dijeli fotografije i snimke svoje djece Archieja i Lilibet na Instagramu u bavljenju različitim aktivnostima.

Jedna od aktivnosti u kojem često vidimo Markle i djecu jest vrtlarenje, a 43-godišnjakinja na društvenim mrežama dijeli kako s djecom bere voće ili njeguje cvijeće.

Foto: Meghan Markle/Instagram

Foto: Meghan Markle/Instagram

Foto: Profimedia

U svom nedavnom boravku u vrtu, Markle je odjenula četvrtogodišnju kćer u svijetloružičastu kombinaciju i s torbicom u duginim bojama brenda Jellycat, čija cijena se kreće oko 35 dolara. Ovaj britanski brend, poznat po plišanim igračkama sa smiješnim izrazima lica, vrlo je popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

S jednom takvom igračkom, onom plišanog psa, fotografirana je i princeza Charlotte, kada je kraljevska obitelj objavila fotografije povodom njezinih prvih šest mjeseci. Samo prošli mjesec princ William je u razgovoru s devetogodišnjim Mateom Robaynom, bratom preminule fotografkinje Liz Hatton, otkrio kako su ove igračke omiljene među njegovom djecom.

Foto: Profimedia

Dječak je na to reagirao darovavši dvije posebne Jellycat igračke – plišanu "Tarte au citron" torticu za princezu Catherine, te "Pickled Onion2 (kiseli luk) za Williama, iza čega postoji emotivan razlog.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Liz, koja je preminula krajem 2024. godine od posljedica raka u dobi od 17 godina, voljela je kolač s limunom, kojeg su joj Kate i William pripremili tijekom njihovog susreta u listopadu lani. Jedna od omiljenijih hrana su joj bile ukiseljene namirnice, poput kiselog luka i kiselog krastavca, pa je Lizina obitelj smatrala kako bi William razumio njihovu šalu.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Snimka Lilibet i Meghan dolazi nekoliko dana nakon što je poslije tromjesečne suše došlo do punjenja novih zaliha namirnica njezinog brenda As Ever.

Što mislite što je Markle ovime htjela poručiti, pišite nam u komentarima!

Postoji nova strana popisa uzvanika na vjenčanje Meghan Markle i princa Harryja. Više o tome pročitajte OVDJE.

Harry i Meghan sve češće objavljuju fotografije djece, a iza toga stoji jedan tužan razlog. Više o tome pročitajte OVDJE.

