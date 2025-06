Naša pjevačica napokon je pronašla svoj ukradeni auto, zatečeni prizor ostavio ju je bez teksta!

Sanja Azenić pronašla je svoj ukradeni automobil mjesec dana nakon nestanka, zahvaljujući dojavi sugrađanke koja ga je prepoznala parkiranog bez tablica u osječkoj Tvrđi.

Sanja Azenić, glazbenica, novinarka i magistrica kulturologije te aktualna članica grupe Bonus Band Osijek, napokon je pronašla svoj ukradeni automobil, i to mjesec dana nakon što je nestao. S njom smo porazgovarali o cijeloj agoniji.

Sve je počelo još sredinom svibnja kada je na društvenim mrežama objavila da joj je s osječkog Sjenjaka nestao Peugeot 207. Objavila je fotografiju automobila i pozvala građane na pomoć. Iako je u međuvremenu stigla dojava o muškarcu sa šiltericom koji je navodno vozio njezin auto na osječkoj obilaznici, potraga tada nije urodila plodom.

Sanja Azenić

''Dobila sam poruku na društvenim mrežama, ali dok sam javila policiji, auto je bio daleko'', prisjetila se Sanja.

Od tada je Sanja dobivala razne informacije o automobilu, išla je u potragu pa čak nudila i novčanu nagradu, ali nije mu bilo traga. Preokret se dogodio prije nekoliko dana kad joj se javila jedna sugrađanka i dojavila da sumnja kako se vozilo nalazi parkirano u Tvrđi – bez registarskih oznaka.

"Javila mi se Osječanka, koja je htjela ostati anonimna, i rekla da stoji pokraj automobila u Tvrđi koji djeluje kao moj. Rekla mi je da je bez tablica i ratkapi, ali da joj se čini da je moj automobil, jer je čitala o njegovu nestanku", ispričala nam je Sanja.

Automobil Sanje Azenić

Nakon što je Sanja dobila fotografije, odmah je potvrdila da se radi o njezinom autu, otišla je do lokacije i obavijestila policiju.

''Prvo je došao moj dečko pa onda ja pa sam potvrdila policiji da je to moj automobil. Nismo ga dirali, nismo ga otključavali dok nije došla policija. U autu smo pronašli i muške kućne papuče, to mi je fascinantno. Mojih osobnih stvari nema, imala sam štikle. Nedostaju neki dokumenti iz automobila, no prometna dozvola nije ukradena. Istraga još traje, a automobil sam vratila kući", objasnila nam je.

Sanja je kaže nam vrlo zahvalna djevojci koja joj je dojavila da je vidjela njezin automobila, a nagradila ju je i novčanom nagradom, iako je ona odbijala prihvatiti je.

''Zaslužila je iako nije htjela novac. Pokazala je hrabrost i rekla da je bila spremna sjediti u automobilu i čekat me, ako slučajno bi netko došao da može javiti. Nije okrenula glavu i to najviše cijenim od svega'', zaključila je Sanja.

Sanja Azenić, Tko to tamo pjeva

Sanju smo imali prilike gledati i u našem showu ''Tko to tamo pjeva'', a više o tome pogledajte OVDJE.

Sanja Azenić

Sanja Azenić, Tko to tamo pjeva

