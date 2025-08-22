Show Meghan Markle vraća se unatoč svim ismijavanjima, poznat je novi datum

Emisija Meghan Markle "With Love, Meghan" vraća se na Netflix svojom drugom sezonom krajem kolovoza.

Druga sezona iznimno kritizirane i ismijavane lifestyle-kulinarske emisije Meghan Markle "With Love, Meghan" dobila je svoj datum premijere.

Kako je potvrdila produkcijska tvrtka odbjeglog para Archewell Production, novi nastavci Meghanine emisije u kojoj kombinira kuhanje i manje hobije poput pčelarenja i vrtlarenja stižu na Netflix već u utorak 26. kolovoza.

"Meghan se vraća s novom, zabavnom i dirljivom sezonom u kojoj dočekuje poznate chefove, talentirane umjetnike i drage prijatelje na avanturama punim smijeha i otkrivanja. Od razigranih kulinarskih izazova do 'uradi sam' projekata, Meghan i njezini gosti istražuju hrabre okuse, iskušavaju nove tehnike i otkrivaju jednostavne načine kako unijeti ljepotu u svakodnevni život. Sve se vrti oko toga da se prigrli zaigranost umjesto savršenstva i pronađe radost u zajedničkom stvaranju", stoji u službenom priopćenju.

Unatoč ranijim najavama o slavnim gostima, u posjet Markle u unajmljenoj kući stigli su José Andrés, David Chang, Radhi Devlukia, Heather Dorak, Tan France, Daniel Martin, Samin Nosrat, Jay Shetty, Clare Smyth, Chrissy Teigen i Christina Tosi. Osim toga, najavljena je posebna blagdanska emisija "With Love, Meghan: Holiday Celebration", koja će svoju premijeru imati u prosincu.

Usprkos pisanju britanskih i svjetskih medija o kraju suradnje, mahom zbog loših rezultata gledanosti njihovih projekata, Netflix je ipak odlučio nastaviti suradnju s Markle i njezinim suprugom princom Harryjem. Osim "With Love, Meghan", novi ugovor uključuje i produkciju dokumentarca "Masaka Kids, A Rhythm Inside" o sirotištu u Ugandi čija su djeca postala viralna na društvenim mrežama zbog plesa i adaptaciju knjige "Meet Me at the Lake".

Paralelno s "With Love, Meghan", Markle je lansirala i svoj brend "As Ever", koji unatoč rasprodanim primjercima ima problema sa zalihama.

Koji je neobičan detalj otkrila o Harryju, pročitajte OVDJE.

Kviz o Meghan Markle riješite OVDJE.

