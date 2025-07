Je li ovo razlog što Netflix neće produžiti 100 milijuna dolara vrijedan ugovor Harryja i Meghan?

Streaming div Netflix bio je nezadovoljan investicijom u projekt princa Harryja i Meghan Markle, što je na koncu došlo do neproduživanja ugovora.

Princ Harry i Meghan Markle doživjeli su novi veliki udarac. Streaming servis Netflix, s kojim su imali ugovor vrijedan 100 milijuna dolara, odlučio je kako neće produžiti odbjeglom paru nakon što su njihovi posljednji projekti kulinarsko-lifestyle emisija "With Love, Meghan" i dokumentarac "Polo" ostvarili porazne rezultate gledanosti.

Međutim, loši rezultati gledanosti nisu jedini razlog zašto je Netflix odlučio završiti suradnju s Harryjem i Meghan.

Prema izvozima iz streaming diva, izvršni direktori su nezadovoljni slabom prodajom rosé vina Meghaninog brenda As Ever, unatoč tvrdnjama kako su zalihe planule u roku sat vremena. Izvor je to objavnio činjenicom kako je u pitanju bila mala serija, točnije ograničena količina, zbog čega Netflix vjeruje kako nema stvarne potražnje na tržištu, a u prilog im ide i to što Meghan jedno vrijeme nije objavila ništa na Instagramu As Ever.

"Meghan već mjesec dana nije objavila ništa na društvenim mrežama. Nema konzistentnosti. Ljudi su ih se zasitili. Mnogi slavne osobe šute, ali grade brend u pozadini. Kod njih je dojam da se gube", ispričao je izvor.

Kada je najavila pokretanje brenda, Meghan je otkrila kako je Netflix jedan od partnera u ovom poslu. Ova godina trebala je označiti veliki povratak para među društvenom kremom, a Harry i Meghan reklamirirali su se na razne načine poput odlazaka na koncert i u tematske parkove.

No pretjerano naplaćivanje vina, uz troškove dostave, loši rezultati njihovih emisija na Netflixu i negativan PR ostavio je traga, zbog čega ih čak ni objavljivanje fotografija s djecom ne spašava.

"Nitko u Hollywoodu ih više ne doživljava ozbiljno niti želi biti u njihovoj blizini, posebno nju", rekao je izvor i dodao: "Ljudi su jednostavno umorni od njih."

Među zaključene projekte može se staviti i Meghanin podcast "Confessions of a Female Founder". Loši rezultati slušanosti i neispunjena obećanja o poznatim gošćama poput Taylor Swift i Beyonce natjecali su novog vlasnika platforme Lemonada Media, švedsku grupaciju PodX Group da stavi točku na još jedan Meghanin projekt.

Zbog svega navedenog, mnogi korisnici društvenih mreža smatraju kako je nedavni susret predstavnika para sa savjetnikom kralja Charlesa održan isključivo kako bi se njih dvoje pomirili s kraljevskom obitelji prije nego Harryjev stariji brat, princ William preuzme prijestolje. S obzirom na to da je novaca sve manje, par bi mogao razmotriti druge opcije.

