Znate li čija je kći ova ljepotica? Tata joj je najveći zabavljač na našoj domaćoj sceni!

Iva Čagalj oduzela je dah pratiteljima posljednjom objavom na Instagramu u crnoj haljini s prorezima.

Iva Čagalj, kći popularnog pjevača Joška Čaglja Jole, ponovno je pokazala da s pravom nosi titulu jedne od najstiliziranijih dama domaće javne scene.

Na nedavno objavljenoj fotografiji, snimljenoj u romantičnoj noćnoj atmosferi uskih dalmatinskih ulica, Iva pozira u dugoj, izazovnoj crnoj haljini s otvorenim leđima i visokim prorezom, ostavljajući bez daha sve pratitelje na društvenim mrežama.

Iva Čagalj - 15 Foto: Instagram

Haljina naglašava njezinu besprijekornu figuru, dok decentni make-up i raspuštena, blago valovita kosa dodatno pojačavaju dojam profinjene senzualnosti. U ruci drži elegantnu crnu clutch torbicu, a samouvjeren pogled prema kameri otkriva stav prave modne ikone.

Nema sumnje, Iva Čagalj sve više osvaja vlastiti medijski prostor i samostalno kroči stazom stila i glamura — u korak s najvećim modnim imenima.

Iva Čagalj - 13 Foto: Instagram

Osim Ive, Jole i njegova supruga Ana imaju još troje djece - kćeri Emu i Tiju te sina Ivana Luku.

Iva je nedavno dala svoj prvi televizijski intervju za IN magazin, a svojim izjavama sve je nasmijala. Za njezinu mamu Anu i nju ljudi često misle da su sestre.

Iva Čagalj - 3 Foto: Instagram

''Svi mi to govore, to je nemoguće. Ali onda ne znam je li to neka uvreda za mene, da ja izgledam kao baba ili? Nije mi jasno'', našalila se Iva.

''Ja mislim da mi je sto ljudi reklo da izgledam kao mama, ali karakterno ista tata. I to mi je trenutno jedini opis koji dobivam, ništa drugo'', rekla je, a što je još otkrila, pogledajte OVDJE.

Iva Čagalj i Jole Foto: Iva Čagalj/Instagram

