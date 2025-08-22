Rodila naša glumica! Što kažete na jedinstveno ime koje je dala kćeri?

Nekoliko mjeseci nakon što je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" objavila da je trudna, Mada Peršić je rodila kćer.
Naša glumica Mada Peršić postala je majka.
Kako je objavila na svojem Instagramu, gdje je objavila prve fotografije s novorođenčetom, rodila je kćer koja se zove Dama.
"Štrudla je vani. Dobro došla, Dama Kralj! Svijet te čeka", napisala je ponosna majka u objavi, ispod koje su se javile mnoge kolegice iz industrije.
"O Bože, savršena je", "Madice draga, čestitam vam od srca! Počinje vam najljepši ostatak života! Damica je savršena", "Pile drago, dobro došla, nadam se da je mama dobro. Od srca sve naj, naj vam želim", "Dobro došla, štrudlice mala", stoji u brojnim komentarima.
Mada je dobila kćer s Darkom Kraljem, a trudnoću je objavila u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato" nakon što je imitirala Dinu Dvornika.
