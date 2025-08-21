Naša voditeljica zaboravila godišnjicu braka, ovako ju je muž podsjetio: ''Kažem ja njemu...''

Ida Prester zaboravila je na svoju godišnjicu braka, muž ju podsjetio dok su jeli ćevape.

Hrvatska voditeljica Ida Prester na Instagramu je sve nasmijala novim videom.

Naime, ona i suprug Ivan imali su 12. godišnjicu braka, no Ida je na nju zaboravila.

Ida Prester - 4 Foto: Instagram

Suprug ju je podsjetio u jednoj ćevabdžinici u Sarajevu tako što joj je konobar donio ćevape na koje je bio zapiknut papirić ''Sretna ti 12. godišnjica braka, ljbt muž''.

Ida se na to nasmijala od srca rekavši da je skroz zaboravila.

''Aaaa! Totalno sam zaboravila na godišnjicu!!! Nek se proslavi, pa makar uz sarajevske ćevape! Kažem ja njemu na odlasku iz ćevabdžinice: 12 godina, dobar staž bome. A on odgovara, al skroz iskreno: hvala ti što si me istrpila. A šta ću kad si mi zgodan! Sretna nam godisnjica!! Ljudi, volite se! Naporno je, al nema ljepše'', dodala je Ida.

Ida Prester - 1 Foto: Instagram

Ida Prester - 3 Foto: Instagram

Večer prije na crvenom tepihu morala je paziti kako hoda zbog prevelikog proreza na haljini, fotografije pogledajte OVDJE.

Ida Prester - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Inače, Ida je u sretnom braku sa suprugom Ivanom od 2013. godine. Imaju sinove Roka i Rija. Obitelj je sedam godina živjela u Beogradu, a onda su se preselili u Zagreb.

Ida Prester i suprug - 2 Foto: Ida Prester/Instagram

Ida Prester - 3 Foto: Instagram

