Bivši frontmen omiljenog regionalnog benda prvi put pokazao djevojku, koja je diplomirana primalja!

Emir Aličković prvi se put s djevojkom Emom Meškić pojavio u javnosti na Sarajevo Film Festivalu.
Bivši pjevač popularnog Lapsus banda, Emir Aličković, prvi je put javno pokazao svoju djevojku.3 vijesti o kojima se priča Objavila fotografije! Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj ''za poludit!'' Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa! ''s ponosom najavljujem...'' Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
Pojavio se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala u pratnji prelijepe Eme Meškić. Par je privukao veliku pažnju okupljenih fotografa i publike, a svojim modnim odabirom savršeno su se uklopili u glamuroznu atmosferu najveće filmske manifestacije u regiji.
Emir Aličković i Ema Meškić Foto: Armin Durgut/Pixsell
Ema je zasjala u elegantnoj, dugoj bijeloj haljini koja ističe njenu figuru, uz minimalističke modne dodatke i modernu frizuru, dok se Emir odlučio za klasično, ali uvijek efektno crno odijelo u kombinaciji s prslukom i bijelom košuljom, čime je postigao sofisticiran i profinjen izgled.
Emir Aličković i Ema Meškić Foto: Armin Durgut/Pixsell
Njihova prisutnost na SFF-u izazvala je veliki interes, budući da je Emir već godinama jedan od najpopularnijih pjevača regionalne pop scene, a par rijetko zajedno izlazi u javnost.
Ema Meškić - 6 Foto: Instagram
Ema Meškić - 5 Foto: Instagram
Emir Aličković - 7 Foto: Instagram
Emir Aličković - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Razveo se Alen Vitasović, gajio je nade u pomirbu do zadnjeg trenutka: ''Gotovo je...''
Kako prenose bosanski mediji, Ema je ponijela titulu najljepše Mostarke i fotomodela Federacije BiH. Diplomirana je primalja i buduća magistrica zdravstvenog menadžmenta, a na Instagramu je prati 22 tisuće ljudi s kojima svakodnevno dijeli sadržaj.
Emir je širu popularnost stekao kao glavni vokal grupe Lapsus band, koja je regionalnu publiku osvojila hitovima poput ''Budalo'', ''Lažo'', ''Foliraš'' i ''Santa Leda''.
Prošle godine, Emir je krenuo u solo-karijeru.
Pogledaji ovo Celebrity Laru iz Kumova rijetko vidimo u javnosti, ali zato se ovog puta potrudila da ju svi zamijete!
Galerija 13 13 13 13 13
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tetovaže i isklesani trbuh omiljene harmonikašice u badiću zaslužili su tisuće lajkova!
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Sandi Cenov pokazao je zgodnu suprugu odvjetnicu u koju se zaljubio na prvi pogled!
Pogledaji ovo Celebrity Tko je prekrasna Hrvatica koja je briljirala pred svjetskim gostima u Sarajevu?