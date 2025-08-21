Bivši frontmen omiljenog regionalnog benda prvi put pokazao djevojku, koja je diplomirana primalja!

Emir Aličković prvi se put s djevojkom Emom Meškić pojavio u javnosti na Sarajevo Film Festivalu.

Bivši pjevač popularnog Lapsus banda, Emir Aličković, prvi je put javno pokazao svoju djevojku.

Pojavio se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala u pratnji prelijepe Eme Meškić. Par je privukao veliku pažnju okupljenih fotografa i publike, a svojim modnim odabirom savršeno su se uklopili u glamuroznu atmosferu najveće filmske manifestacije u regiji.

Emir Aličković i Ema Meškić Foto: Armin Durgut/Pixsell

Ema je zasjala u elegantnoj, dugoj bijeloj haljini koja ističe njenu figuru, uz minimalističke modne dodatke i modernu frizuru, dok se Emir odlučio za klasično, ali uvijek efektno crno odijelo u kombinaciji s prslukom i bijelom košuljom, čime je postigao sofisticiran i profinjen izgled.

Emir Aličković i Ema Meškić Foto: Armin Durgut/Pixsell

Njihova prisutnost na SFF-u izazvala je veliki interes, budući da je Emir već godinama jedan od najpopularnijih pjevača regionalne pop scene, a par rijetko zajedno izlazi u javnost.

Ema Meškić - 6 Foto: Instagram

Ema Meškić - 5 Foto: Instagram

Emir Aličković - 7 Foto: Instagram

Emir Aličković - 2 Foto: Instagram

Kako prenose bosanski mediji, Ema je ponijela titulu najljepše Mostarke i fotomodela Federacije BiH. Diplomirana je primalja i buduća magistrica zdravstvenog menadžmenta, a na Instagramu je prati 22 tisuće ljudi s kojima svakodnevno dijeli sadržaj.

Emir je širu popularnost stekao kao glavni vokal grupe Lapsus band, koja je regionalnu publiku osvojila hitovima poput ''Budalo'', ''Lažo'', ''Foliraš'' i ''Santa Leda''.

Prošle godine, Emir je krenuo u solo-karijeru.

