Tko je prekrasna Hrvatica koja je briljirala pred svjetskim gostima u Sarajevu?

Suosnivačica brenda Mateyaneira Mateja Dujić izazvala je pozornost na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala neobičnim kombinezonom.

Sarajevo Film Festival i ove godine je privukao veliku pozornost regionalnih i svjetskih medija. Brojne projekcije i slavni gosti bili su povod da Sarajevo barem nakratko postane središte filmske industrije.

U srijedu se crvenim tepihom prošetala i 36-godišnja hrvatska dizajnerica Mateja Dujić koja se istaknula vrlo neobičnim modnim izričajem.

Mateja Dujić - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mateja Dujić - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mateja Dujić - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mateja Dujić - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dujić, koja s Neirom Sinanbašić stoji iza modnog brenda Mateyaneira, nosila je izazovan kombinezon crne boje svog brenda, dubokog izreza i bez naramenica, koji je u struku naglašen preklopima i krojem koji oblikuje figuru i vizualno sužava liniju tijela.





Cijeli izgled je upotpunila atraktivnom crnom torbicom i masivnim naušnicama, potvrdivši status jedne od kraljice stila sarajevskog crvenog tepiha.

"Moj modni stil teško je svrstati u neki određeni okvir jer je vrlo fluidan i ovisi o mom raspoloženju i energiji koju nosim tog dana. Ponekad se osjećam više ženstveno pa biram nježnije i sofisticiranije komade, dok drugi put biram nešto što ima više muške energije – s pomalo grubljim, edgy i grunge elementima", ispričala je Dujić za Graziju dodavši kako je jedna stvar sigurna što se tiče njezinog stila, a to je njezina opsjednutost geometrijom i čistim linijama.

