"A vi debele..." Ava Karabatić s plaže uputila poruku koja je mnoge naljutila!

Ava Karabatić nakon gubitka oca vratila se na scenu, a porukom kritičarima s plaže je podijelila javnost.

Nakon gubitka oca Ivice, što je za nju bilo izrazito teško razdoblje, Ava Karabatić (37) ponovno se aktivno vraća na javnu scenu.

Iako je na neko vrijeme nestala iz medija, posljednjih mjeseci itekako je prisutna na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje svakodnevno objavljuje sadržaje koji izazivaju rasprave.

Među brojnim snimkama i fotografijama, najviše se komentirala njezina poruka kritičarima uz fotografiju s plaže na kojoj pozira u oskudnom izdanju.

Ava Karabatić

"Vježbam i pazim što jedem, normalno da ću staviti sliku s plaže. A vi debele – nisam vam ja kriva... Znam da i sad dok čitate ovo jedete čips u krevetu... Eto vam malo materijala pa se sad ispušite, možda izgubite koji gram...", poručila je Ava.

Ava Karabatić - 1 Foto: Instagram

Ava Karabatić - 2 Foto: Instagram

Ova izjava podijelila je javnost – dok je jedan dio obožavatelja smatra iskrenom i zabavnom, drugi su je osudili zbog body shaminga i provokacija.

Podsjetimo, starleta je nedavno proživjela veliku obiteljsku tragediju kada joj je iznenada preminuo otac Ivica u 59. godini života.

