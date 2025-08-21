Rozga se raspričala o ljubavi s Ivanom Huljićem i vjenčanici koja joj je zapela za oko

Jelena Rozga otkrila je kako se nosi s kritikama izgleda, koliko ulaže u njegu kože, zašto izbjegava sunce i estetske zahvate te kako izgleda njezina opuštena svakodnevica.

Jelena Rozga pred kamerama srpskog Blica podijelila je manje poznate detalje iz privatnog života. Iako inače dobiva pregršt komplimenata na račun izgleda i lijepih nogu, jedan joj ipak nije najbolje "sjeo".

"Nisam opterećena kada netko napiše nešto ružno o mojim nogama, one su prave baletne. To je posljedica 12 godina baleta. Bitno mi je da se dobro osjećam u vlastitoj koži, a što će netko komentirati, to mi nije važno", rekla je Rozga.

Otkrila je i koliko pažnje posvećuje njezi tijela.

"Njegujem se i oduvijek jako pazim na svoju kožu. Ne izlažem se suncu gotovo 20 godina, iako bih voljela malo potamniti, sa svojom svijetlom kožom to si ne smijem priuštiti. Odmah izgorim, koža me peče i nastaju problemi. Zato sam odlučila da se više neću sunčati, nego ću ostati lijepo bijela. Moja je koža tanka i osjetljiva, cijela sam prozirna. Idem na tretmane i jako se njegujem kod kuće. Uživam u stavljanju krema, ulja i maski na lice jer se poslije toga osjećam dobro", ispričala je.

Dotaknula se i estetskih zahvata.

"Sve što je umjereno je lijepo. Kad vidim prelijepe djevojke s divnim crtama lica, ne razumijem zašto se unište tim velikim usnama. Mogu čak reći da ne samo da nije lijepo, nego je i nakaradno. Stvarno ne moraju izgledati kao ona cura s Instagrama koju su vidjele, prirodno su lijepe i ne bi se trebale uništavati", iznijela je svoje mišljenje pa je progovorila i o lošim danima.

"Imam dana kad uopće ne želim izaći iz kuće i mislim da izgledam loše, ali na kraju si kažem: 'Ma dobro je, što ima veze.' Tad se ni ne šminkam, samo stavim naočale i sve je u redu, neka ide život", kaže.

Za kraj je opisala kako izgleda njezina svakodnevica kad nije na pozornici.

"Ako nisam na sceni, ne sređujem se – što bih se sređivala? Ja sam ti lagana. Živim u kvartu gdje me svi poznaju, tu sam već godinama. Prošećem psa, opuštena sam u tenisicama i laganoj odjeći bez šminke. Obično imam repić pa izgledam kao neko dijete". rekla je kroz smijeh.

Iako Jelena nije željela da se sazna kako je obnovila vezu s Ivanom Huljićem, s kojim je bila u emotivnoj vezi i prije deset godina, pjevačica kaže da ne zamjera susjedima što su to iznijeli u javnost.

"Ne ljutim se na susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Možda bih i ja rekla da sam nekoga vidjela. Nismo se mi skrivali. Samo ja ne volim pričati o privatnim stvarima, volim to čuvati za sebe i živjeti što mirnije. Ne volim biti stalno u fokusu, nikad nisam bila takva i tako funkcioniram već 30 godina pa to ne bih mijenjala."

"Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su okolnosti bile takve da smo se malo udaljili, a sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji", dodala je.

Iako nema konkretne planove za vjenčanje, priznaje da joj je jedna vjenčanica posebno zapela za oko.

"Prije bih ti rekla da volim jednostavan bijeli saten. Sada mi se sviđa vjenčanica iz filma And Just Like That, koju nosi Carrie Bradshaw, a dizajnirala ju je Vivienne Westwood. To mi je zasigurno jedna od najljepših koje sam vidjela. No, ona nije bila sretna, pa sam pomislila – onda neću ni ja."

