"Trebala sam zavoditi s 13": Ispovijest bivše dječje zvijezde šokirala je javnost

Nekadašnja dječja zvijezda Alyson Stoner u svojoj knjizi je otkrila što se sve događalo iza blještavila dok je snimala za Disney.

Mnogi glumci koji su započeli karijeru kao djeca često se izgube na putu tijekom prijelaza u kategoriju odraslih glumaca. U doba društvenih mreža svoja iskustva dijele putem novih medija kao što su podcasti ili duge objave, pokazujući i onu manje ugodnu stranu slave.

Nekadašnja zvijezda Disneyja, danas 32-godišnja Alyson Stoner u svojoj biografiji je otkrila kako je bila seksualizirana kao dijete, imala poremećaj u prehrani te preživjela silovanje i neuspješni pokušaj otmice.

Stoner, poznata po ulogama u filmovima "Camp Rock" i "Step Up", te u obiteljskom serijalu "Cheaper By The Dozen", iza kamera se suočiča sa situacijama kojima nijedno dijete ne bi smjelo biti izloženo, što je sve opisala u biografiji "Semi-Well-Adjusted Despite Literally Everything".

U Stoneričinoj knjizi otkriveno je kako su već s 13-14 godina shvatili kako se od njih očekuje da se ponašaju zavodljivo pred odraslim direktorima castinga.

"Bilo je užasno sjediti u sobi s odraslim ljudima i znati da se od mene, s 13 godina, očekuje da ih zavodim", poručuje Stoner, koja se od 2018. izjašnjava kao nebinarna osoba, dodavši kako je umalo postala žrtva pokušaja otmice kada ih je menadžment poslao upoznati navodnog teško bolesnog fana, a zapravo se radilo o namještaljci.

Zbog konstantnih upozorenja i opsesije savršenim tijelom, Stoner je bila prisiljena na rigorozan režim vježbanja i drastične dijete, što je na koncu dovelo do opasnih posljedica za zdravlje. Unatoč potrebi za stručnom pomoći, ljudi oko Alyson odgovarali su ih od odlaska u rehabilitacijski centar podsjećajući da im "vrijeme istječe" kao djetetu-glumcu.

Prilikom jednog wellness događaja, muškarac "ugledan u zajednici" je silovao Stoner, što je opisano u knjizi: "Svijet je postao mutan dok mi se um odvojio od tijela. Posljednje što sam vidjela bio je plakat mačke koja skače na plijen. Onda sam izgubila svijest i on me silovao."





S glumačkim radom su nastavili tek prije nekoliko godina, a svoja iskustva u mračnom svijetu dijeli u podcastu "Dear Hollywood". Osim što njihov glas možemo čuti i u rebootu serije "Phineas i Ferb", svoju pažnju maksimalno su posvetili radu na polju mentalnog zdravlja i zagovaranju zaštite djece-glumaca i mladih influencera kako se ne bi ponovilo to što se njima dogodilo i uništilo im razvojnu fazu života.

