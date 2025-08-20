Ovako izgleda odmor Frane Lasića, sve je zabilježila njegova 32 godine mlađa supruga

Frano Lasić i njegova obitelj ovoga ljeta su krstarili jadranskom obalom, a sve je zabilježila supruga Milena.
Umjetnica je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografije i snimke na kojima se vidi kako Lasić upravlja jedrilicom dok se ona druži sa sinom. Kako se može primijetiti, obitelj Lasić je provela praznike u Rovinju i na jadranskim otocima.
Frano i Milena Lasić su se vjenčali prije deset godina, a njemu je kum bio Neven Bošković. Vjenčanje su slavili u beogradskom restoranu Klub književnika, no cijeli događaj bio je zatvoren za javnost.
Frano Lasić i Milena Lasić - 2 Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL
Frano i Milena Lasić (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Frano i Milena Lasić Foto: Frano Lasić/Instagram
Brak s Milenom je Lasićev četvrti brak, a 2020. su bili sina Nikolasa. Glumac iz prvog baka ima sina Janka, a iz trećeg kćer Linu i sina Luku.
Milena Matić i Frano Lasić Foto: In Magazin
Frano i Milena Lasić Foto: Damjan Tadic/Cropix
Frano i Milena Lasić Foto: Cropix
