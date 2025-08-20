Ovako izgleda odmor Frane Lasića, sve je zabilježila njegova 32 godine mlađa supruga

Frano Lasić i njegova obitelj ovoga ljeta su krstarili jadranskom obalom, a sve je zabilježila supruga Milena.

Naš glumac Frano Lasić proveo je ljetni odmor krstareći po hrvatskoj obali s 32 godine mlađom suprugom Milenom i sinom Nikolasom.

Umjetnica je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografije i snimke na kojima se vidi kako Lasić upravlja jedrilicom dok se ona druži sa sinom. Kako se može primijetiti, obitelj Lasić je provela praznike u Rovinju i na jadranskim otocima.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda Gršina supruga? Lijepu plavušu pokazao je posebnim povodom

Frano i Milena Lasić su se vjenčali prije deset godina, a njemu je kum bio Neven Bošković. Vjenčanje su slavili u beogradskom restoranu Klub književnika, no cijeli događaj bio je zatvoren za javnost.

Galerija 14 14 14 14 14

Frano Lasić i Milena Lasić - 2 Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL

Frano i Milena Lasić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Frano i Milena Lasić Foto: Frano Lasić/Instagram

Brak s Milenom je Lasićev četvrti brak, a 2020. su bili sina Nikolasa. Glumac iz prvog baka ima sina Janka, a iz trećeg kćer Linu i sina Luku.

Milena Matić i Frano Lasić Foto: In Magazin

Frano i Milena Lasić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Frano i Milena Lasić Foto: Cropix

Kako je Franu imitirala Mada Peršić u "Tvoje lice zvuči poznato", pogledajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Znate li čije li ovo sin? Mama mu je jedna od najvećih zvijezda kultne serije

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tko je Hrvatica s američkom adresom? Sićušni bikini istaknuo je njene bujne obline

Pogledaji ovo Celebrity Justin Bieber izgubio živce pred svima? Fotke nemilog incidenta kruže internetom

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca