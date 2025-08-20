Tko je Hrvatica s američkom adresom? Sićušni bikini istaknuo je njene bujne obline

Iva Kovačević pokazala je zavidnu figuru pored bazena u crnom badiću, Hrvatica je koja već neko vrijeme živi u Americi.

Hrvatska manekenka s američkom adresom Iva Kovačević ovih je dana odlučila predahnuti od poslovnih obaveza i uživati u suncu Teksasa.

Lijepa brineta provela je vrijeme pokraj bazena, a u prvom planu bila je njezina vitka figura i bujne obline.

Iva Kovačević - 4 Foto: Profimedia

Iva Kovačević - 1 Foto: Profimedia

Na sebi je imala upečatljiv crni bikini s dekorativnim cvjetnim detaljima i bisernim ukrasima, koji je naglasio njezinu ženstvenost i eleganciju. Ležerna atmosfera dodatno je došla do izražaja kada je Iva na glavu stavila i šešir od slame, savršen za ljetne dane.

Iva Kovačević - 2 Foto: Profimedia

Iva Kovačević već godinama gradi uspješnu manekensku karijeru u inozemstvu, a svojim nastupima na modnim pistama i kampanjama osvojila je i američko tržište. Unatoč poslovnim obavezama, uvijek pronađe vrijeme za predah i opuštanje, što redovito dijeli i sa svojim obožavateljima.

Iva Kovačević - 3 Foto: Instagram

Iva Kovačević - 7 Foto: Instagram

Iva Kovačević - 4 Foto: Instagram

Iva Kovačević - 1 Foto: Instagram

