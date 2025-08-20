Na tijelu srpskog glumca ocrtava se svaki mišić, fotke s odmora raspametile su obožavateljice

Slaven Došlo objavio je fotografije s odmora, a fokus su ukrali njegovi isklesani mišići.

Srpski glumac Slaven Došlo trenutačno uživa na odmoru, a fotografije s bazena otkrivaju da je u top-formi.

Na slikama, koje su nastale u egzotičnom resortu na Baliju okruženom palmama i zelenilom, Slaven pozira u vodi i naglašava svoju fit-figuru.

Slaven Došlo - 6 Foto: Instagram

Slaven Došlo - 9 Foto: Instagram

Glumac je poznat po tome da redovno trenira, a njegov isklesani torzo i zategnuti mišići sada su u centru pažnje.

Slaven Došlo - 3 Foto: Instagram

Slaven Došlo - 1 Foto: Instagram

Slaven Došlo - 2 Foto: Instagram

''Ništa ne objavljujem, kasnim, ali evo da objavim lijepe dvije slike s bazena. Za drugu nisam siguran koliko je lijepa. Ali lijep je bazen i palma'', našalio se u opisu.

Tko je Slaven Došlo?

Slaven Došlo (rođen 11. travnja 1991. u Kraljevu) jedan je od najtalentiranijih i najperspektivnijih mladih glumaca u regiji.

Došlo je široj javnosti postao poznat filmom ''Pored mene'' (2015.), u kojem je odigrao jednu od ključnih uloga. Uslijedile su uloge u ostvarenjima poput ''Panama'', ''Afterparty'' i nastavku popularne priče ''Pored tebe''.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula zvijezda TikToka čije su šale nasmijavale milijune, posljednje dane proveo je u patnji

Na televiziji ga je publika imala prilike gledati u serijama ''Vojna akademija'', ''Senke nad Balkanom'' i brojnim drugim projektima, gdje je pokazao svoju svestranost i sposobnost da se snađe u različitim žanrovima.

Slaven Došlo - 4 Foto: Instagram

Pored filmskih i TV projekata, Došlo je aktivan i na kazališnim daskama. Nastupa u prestižnim beogradskim kazalištima, među kojima su Jugoslovensko dramsko pozorište i Atelje 212, gdje je tumačio zahtjevne i zapažene uloge.

Galerija 7 7 7 7 7

Prošle godine zbog njega je izbio voditeljski skandal. Naime, Došlo je trebao voditi ''Pesmu za Evroviziju'', natjecanje Srbije na kojem se bira predstavnik za Eurosong. Višestruko nagrađivani glumac odlučio se zahvaliti na angažmanu na RTS-u jer želi dati potporu srpskim studentima koji bojkotiraju RTS zbog neobjektivnog izvještavanja te je odustao od vođenja.

Slaven Došlo - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pogledaji ovo Celebrity Nicole Kidman podijelila idilične prizore iz Hrvatske, pogledajte što ju je oduševilo

''Uz veliku zahvalnost ekipi Zabavnog programa RTS-a na pozivu i s poštovanjem za njihov trud u organizaciji ovog složenog događaja, želim vas obavijestiti da sam donio odluku da ove godine ne budem dio Pesme za Evroviziju. U trenutnim društvenim okolnostima ne vidim mogućnost da s punim integritetom obavim posao domaćina ovog natjecanja niti da stanem iza sebe ili samog događaja na način koji smatram ispravnim. Hvala publici na razumijevanju'', napisao je na Instagramu Došlo.

Slaven Došlo - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se dekanice Cuddy? Evo kako izgleda danas, ima 59 godina

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu