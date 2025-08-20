Preminula zvijezda TikToka čije su šale nasmijavale milijune, posljednje dane proveo je u patnji

Zvijezda društvenih mreža bio je poznat po svojoj bradi i komičnim reakcijama na ljude koji jedu

TikToker John Crawley, poznat na društvenim mrežama kao KingBeardX , preminuo je u 18. kolovoza, u dobi od 47 godina.

Zvijezda društvenih mreža bio je poznat po svojoj bradi i komičnim reakcijama na ljude koji jedu. Svoj sadržaj dijelio je na raznim društvenim mrežama, među kojima su TikTok i Instagram. Na TikToku je imao 2.5 milijuna pratitelja, a na Instagramu više od 900 tisuća.

Prema pisanju stranih medija preminuo je u bolnici nakon srčanog zastoja. Posljednje tjedne života proveo je na liječenju zbog problema s disanjem. Nakon što je prestao samostalno disati, premješten je na odjel intenzivne njege, gdje mu je ugrađena cjevčica u prsima, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Poznato je i da je u bolnici bio najmanje dva tjedna prije smrti.

Njegov prijatelj i bivši podcast suvoditelj Anthony Caruso pokrenuo je GoFundMe kampanju kako bi pomogao u pokrivanju troškova liječenja.

''Hvala svima koji su do sada podržali prikupljanje sredstava. Njegova majka rekla mi je da vam svima zahvalim. Prikupljanje sredstava nastavit će se za sprovod i pomoć Johnovoj majci", stoji u objavi na spomnutoj stranici.

Crawley je iza sebe ostavio veliku bazu obožavatelja, a njegovi će videozapisi i dalje ostati prisutni na društvenim mrežama.

