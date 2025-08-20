Pa je li ona bosa?! Što kažete na ovo izdanje iz Sarajeva?

Bosanskohercegovačka kazališna, filmska i televizijska glumica privukla je brojne poglede neobičnim potezom.

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala sinoć je posebnu pažnju privukla glumica Mona Muratović – i to zbog poteza koji se rijetko viđa na takvim događanjima.

Naime, Mona je na crveni tepih prestižnog festivala stigla elegantno odjevena, ali potpuno bosa. Zašto se na to odlučila, nije poznato.

U dugoj bordo haljini uskog kroja s detaljima od čipke izgledala je svečano i profinjeno. U pratnji joj je bio njezin suprug, voditelj Danko Delibašić, koji je za tu priliku odabrao klasično sivo odijelo.

Oni slove za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Zajedno imaju kćer Liviju i sina Viga, dok Mona iz prethodnog braka ima i sina Akina.

Inače, Mona Muratović je bosanskohercegovačka kazališna, filmska i televizijska glumica. Diplomirala je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a studirala je i povijest umjetnosti te komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

