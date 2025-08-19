Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj

Folk-zvijezda Stoja posljednjih tjedana pokazuje kako je uredila bazen u svom dvorištu.
Srpska folk zvijezda Stoja Novaković pohvalila se novim uređenjem svog dvorišta.
Pjevačica, koja je sa samo 33 godine svoje prvo unuče, u Perlezu ima kuću i veliko imanje, a sada je dala napraviti bazon u kojem se posljednjih nekoliko tjedana često fotografira. Fotografije i snimke redovito objavljuje na Instagramu, a sam pogled na to kako je uređeno mnogima ukrade dah.
Kuća Stoje Novaković - 1 Foto: Instagram
Kuća Stoje Novaković - 2 Foto: Instagram
Kako bi još boravak u novom bazenu bio još ugodniji, Stoja je kupila i dodala palme te tako još više osvježila ambijent.
Ovo nije jedina promjena u njezinom životu. Svoj zaštitni znak - dugu plavu kosu obojila je u crveno, zaradivši brojne komplimente na račun novog izgleda.
Stoja - 7 Foto: Stoja/Instagram
Stojanka Novaković Stoja u Zagrebu Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Stoja - 5 Foto: Stoja/Instagram
