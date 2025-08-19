Zvijezda Kumova vratila se u svoj rodni grad, iz kojeg je pobjegla zbog ratnih zbivanja

Daria Lorenci Flatz osmijehom pomela crveni tepih Sarajevo Film Festivala.

Glumica Daria Lorenci Flatz privukla je pažnju na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala, gdje se pojavila u pratnji supruga Emila Flatza.

Par je pozirao fotografima nasmijan i dobro raspoložen, a njihov dolazak izazvao je veliki interes okupljenih.

Daria Lorenci - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Daria Lorenci - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Daria je za ovu priliku odabrala elegantnu i pomalo avangardnu kombinaciju – bijeli top s naglašenim strukom i asimetričnim detaljima koji se savršeno spajao s crnim širokim hlačama visokog struka. Look je zaokružila upečatljivim zlatnim naušnicama, decentnom frizurom s razdjeljkom na stranu i prirodnim make-upom.

Daria Lorenci - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Daria Lorenci - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Njezin suprug odlučio se za nešto ležerniju, ali vrlo profinjenu kombinaciju – klasično tamno plavo sako upario je s bijelom košuljom, trapericama i casual tenisicama, čime je unio opušteni duh u glamurozni događaj.

Daria Lorenci - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Daria, koja je već dugi niz godina jedna od najcjenjenijih glumica regionalne scene, bila je vidno raspoložena i nije skidala osmijeh s lica. Razlog tome zasigurno je činjenica da je posjetila svoje rodno Sarajevo koje je morala napustiti zbog ratnih događanja.

Daria Lorenci Flatz - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Daria se uskoro vraća snimanju novih nastavaka ''Kumova'', a nove epizode kreću uskoro na Novoj TV.

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 3 Foto: Instagram

