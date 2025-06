Zvijezda Kumova o borbama i promjenama u ženskom tijelu: ''Bilo mi je teško izgovoriti da sam u toj fazi''

Procjenjuje se da će do kraja ove godine više od 1,1 milijardi žena diljem svijeta biti u menopauzi. Upravo o ovom biološkom procesu progovorila je i naša poznata glumica Daria Lorenzi Flatz. Kako se nosi s promjenama koje čekaju sve žene, doznala je naša Dorotea Filipaj.

''Klimakterijsko ludilo" bio je termin koji se u 19. stoljeću upotrebljavao za žene u menopauzi. Često bi završavale hospitalizirane ili izolirane ako bi pokazivale snažnije simptome. Danas, srećom, znamo da je to biološki proces, koji čeka svaku od nas, iako je brojnim ženama i dalje nelagodno govoriti o tome.

"Kad sam došla do ove faze života sam se zapravo jako iznenadila kako sam ustuknula. Mislila sam da mi je potpuno normalno da o tome govorim, ali uopće bilo mi je teško izgovoriti da sam ja tamo u toj fazi. I onda sam tek osvijestila koliko je to stigmatizirano nama ženama, a kako je tko ženama koje općenito su stidljivije ili im je teže neke svoje faze komunicirati", rekla je Daria Lorenzi Flatz.

In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 7 Foto: In Magazin

"Danas znamo da je menopauza neizbježna, znamo da je potpuno prirodna, znamo da je česta jer zahvaća više od pola čovječanstva i znamo da će u njoj žena provesti više od trećine svog života", rekao je Ivan Jandrić, subspecijalist ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije.

Perimenopauza i menopauza sve su manje tabu teme. Tomu doprinose i javni paneli poput ovoga, gdje žene iz javnog života otvoreno govore o svojem iskustvu.

"Prije jedno dvije godine kad su mi počele prve tegobe u promjenama ciklusa i produženim krvarenjima ili izostancima, znači neka neredovito se počela događati, koja me zapravo u jednom momentu počela i brinuti. Prvo sam mislila, ok, malo smršaš, malo si u napornom periodu, sve je to normalno, jer to se u nekakvim našim fazama ženskim zna događati inače i onda mi je tek sinulo, Isuse Bože, pa je li to taj period, ne", rekla je Lorenzi.

In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 1 Foto: In Magazin

"Većinom radi se o manjku hormona koji će se onda manifestirati s nizom simptoma kao što su valuzi, vrućine, nesanice, promjene raspoloženja poremećaj u koncentraciji, umor, gubitak libida, gubitak snage, kazala je Marina Šprem, subspecijalistica ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije KBC Zagreb.

Umjesto skrivanja, šaputanja na kavama s prijateljicama o simptomima, potrebno je obratiti se svojem ginekologu. Poražavajuća je statistika koja govori kako 70 % žena u Hrvatskoj to ne napravi.

"Mi danas možemo suvereno tvrditi da žena koja ima neliječene vazomotorne simptome ima 50-70% veću šansu za kardiovaskularnu bolest ili neki 20% veću šansu za diabetes ili jednako tako mjerljivo veću šansu za demenciju kasnije u životu samo zbog toga što je imala učestale netretirane vazomotorne simptome", dodao je Jandrić.

In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 3 Foto: In Magazin

Osim valunga i noćnog znojenja, menopauza može imati snažan utjecaj i na mentalno zdravlje. 76 % žena susreće se s osjećajem razdražljivosti, a njih 29 posto ima simptome depresije i anksioznosti. No dobra vijest je da to nije doživotno stanje!

"Ako govorimo o perimenopauzi i, to je jedno šire razdoblje koje može trajati negdje dvije do deset godina prije te zadnje menstruacije u životu žene koja se zove menopauza. Kasnije simptomi se mogu javiti u prvih nekoliko godina nakon menopauze i obično su najintenzivniji u prve dvije, tri godine nakon te menopauze i zatim nakon toga postepeno se zapravo situacija značajno poboljšava", smatra Šprem.

U 50. godini života, Daria je procvjetala!

"Ja sam stvarno u periodu života gdje mislim da izgledam bolje nego ikad, osjećam se bolje nego ikad, ljudi mi to komuniciraju, radim više nego ikad", smatra Daria Lorenzi.

In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Daria Lorenci Flatz - 2 Foto: In Magazin

"Stvarno se osjećam oslobođeno na neki način i bolje nego ikad i imam osjećaj da mi tek dolazi vrijeme za neke stvari'', dodala je.

Zato, drage naše, čim primijetite prve simptome – pravac ginekologu! Informirajte se, potražite potporu i zapamtite: u ovom razdoblju života – niste same.

Zato, drage naše, čim primijetite prve simptome – pravac ginekologu! Informirajte se, potražite potporu i zapamtite: u ovom razdoblju života – niste same.



