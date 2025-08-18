Kamere uhvatile bliske trenutke holivudskog zavodnika i 25 godina mlađe djevojke!

Leonardo DiCaprio uživa na jahti s 25 godina mlađom manekenkom Vittorijom Ceretti, a njihovi prisni trenuci i njezino zavodljivo izdanje u bikiniju ponovno su privukli pažnju javnosti.
Leonardo DiCaprio trenutno uživa na luksuznoj jahti kod Formentere u društvu 25 godina mlađe talijanske manekenke Vittorije Ceretti, s kojom je posljednjih mjeseci nerazdvojan.
Par je snimljen u opuštenim, ali i prisnim trenucima na palubi, od kupanja u moru do nježnih gesti poput trenutka kada ga je Vittoria brižno zamotala u ručnik. Iako su kamere uhvatile samo dijelove njihove interakcije, strani mediji pišu da su se unutar jahte prepustili i poljupcima.
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 7 Foto: Profimedia
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 5 Foto: Profimedia
Vittoria je plijenila poglede u bikiniju s uzorkom leoparda, a njezin besprijekorni stas i duge noge dodatno su istaknuli njezin modni status. Leo je, s druge strane, u ležernom izdanju i s nešto dužom kosom, pokazao da i dalje ima onaj poznati "DiCaprio šarm".
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 6 Foto: Profimedia
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 3 Foto: Profimedia
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 2 Foto: Profimedia
U nedavnom intervjuu za Esquire UK, Leo je priznao da se, unatoč skorom 50. rođendanu, emocionalno još uvijek osjeća kao da mu je 35.
Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 4 Foto: Profimedia
"Shvatio sam da nemam više vremena za gubljenje – ni u poslu, ni u privatnom životu", rekao je.
DiCaprio je nedavno uživao i u Hrvatskoj, a kojim povodom, pogledajte OVDJE.
