Prekrasnu glumicu iz ''Dalekog grada'' zbog ovih prizora prozvali su turskom Jennifer Lopez

Turska glumica Sahra Şaş, koju su gledatelji Nove TV upoznali u hit-seriji ''Daleki grad'' u ulozi nježne, ali ranjive Nare, trenutačno uživa na odmoru u Grčkoj.

Sa sunčanih lokacija redovito dijeli kadrove na svom Instagram profilu gdje je prati više od 700 tisuća obožavatelja.

Svojim stilom i pojavom često izaziva usporedbe s Jennifer Lopez, a fotografijama u kupaćim kostimima i ležernim ljetnim kombinacijama privlači brojne komentare.

Sahra Sas Foto: Instagram

Sahra Sas Foto: Instagram

''Ljepotica'', ''Turska Jennifer Lopez'', ''Predivna'', ''Prava lavica'', ''Preslatka, kao i uvijek'', ''Miss Svijeta'', ''Nevjerojatno koliko me podsjećaš na JLo'', ''Žena iz snova'', samo je dio komentara na Instagramu.

Sahra Sas Foto: Instagram

Sahra Sas Foto: Instagram

Inače, ova prekrasna glumica rođena je 1994. godine u Istanbulu i već desetak godina gradi uspješnu karijeru na malim ekranima. Glumila je u popularnim turskim serijama poput ''Žena'', ''Nevinost'', ''Jama''.

A tko je glavna zvijezda "Dalekog grada" koja ljubi markantnog kolegu s malih ekrana saznajte OVDJE.

