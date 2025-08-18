Pretraži
donio odluku

Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"

Piše E.G., Danas @ 12:41 Zanimljivosti komentari
Princ William - 1 Princ William - 1 Foto: Profimedia

Princ William planira svoj novi dom pretvoriti u trajno boravište čak i nakon što postane kralj.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Vodimo vas na crveni tepih Sarajevo Film Festivala
pogledajte kako je!
Crveni tepih i svjetske zvijezde - vodimo vas na Sarajevo Film Festival!
Eva Longoria u 40-ima plijeni pažnju zavidnom figurom
ima brutalno tijelo!
Prizor Longorije u minijaturnom tanga-bikiniju vratio nas je u njezine naslavnije dane!
Leonardo DiCaprio snimljen djevojkom na jahti
romantika na jahti!
Kamere uhvatile bliske trenutke holivudskog zavodnika i 25 godina mlađe djevojke!
Loni Willison uhvaćena s Rolexom dok je kopala po smeću?
danas je beskućnica
Prosi, a nosi Rolex? Nekoć blistava ljepotica zbunila prolaznike prizorom dok je kopala po smeću
Glumicu iz Dalekog grada Sahru Sus uspoređuju s Jennifer Lopez
''Žena iz snova''
Prekrasnu glumicu iz ''Dalekog grada'' zbog ovih prizora prozvali su turskom Jennifer Lopez
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Lejla Šabić u providnoj haljini na Sarajevo Film Festivalu
odvažno ili ne?
Top ili flop? Na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela niti je nanesena od strane druge osobe
što se dogodilo?
Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
JVP Makarska: Suhrađanka snimila mogućeg piromana, policija reagirala
SNIMLJEN PIROMAN
Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
show
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Otkrio zanimljive planove
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
sport
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
tv
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
DALEKI GRAD
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
LEYLA
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
Zlatni kavez: Hoće li odmah iskoristiti svoju slobodu?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Hoće li odmah iskoristiti svoju slobodu?
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najkompliciraniji nadvožnjak na svijetu
Najkompliciraniji na svijetu
Petlja na pet razina: Suludi nadvožnjak na kojem, ako propustite svoj izlaz, možete ostati i čitav dan
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Koja se boja krije u vašem imenu
ZANIMAT ĆE VAS
Doznajte koja se boja krije u vašem imenu i što ona govori o vama
Mirela Holy u špagericama i predobrim hlačama na špici
MODNI POGODAK!
Mirela Holy: Predobre hlače uz koje crne špagerice s platformom pristaju zakon
sve
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene