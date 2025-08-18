Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"

Princ William planira svoj novi dom pretvoriti u trajno boravište čak i nakon što postane kralj.

Prije gotovo 85 godina Buckinghamska palača teško je stradala nakon što su je bombardirali Nijemci. Unatoč velikoj šteti tadašnji kralj George VI. i kraljica Elizabeta, kasnije Kraljica Majka, bili su ustrajni u ostanku u palači, čime su stekli veliko poštovanje Britanaca.

Ipak, gotovo devet desetljeća nakon tih razarajućih napada, palača se suočava s još nesigurnijom budućnošću – kao palača bez kralja.

Buckinghamska palača

Buckinghamska palača

Prema pisanju portala Daily Mail, sadašnji prijestolonasljednik princ William planira ostati u novom domu Forest Lodge čak i nakon što jednog dana naslijedi kralja Charlesa.

Kako je još ranije objavljeno, William će se zajedno s obitelji preseliti u novi "zauvijek dom" Forest Lodge u Windsor Great Parku, koji ima osam spavaćih soba, šest kupaonica, dugu galeriju i teniski teren, a krase ga bogate štukature i ukrašeni stropovi, raskošni kamini od mramora i polubačvasti svog. William i njegova supruga Kate Middleton sami će financirati renovaciju doma u koji bi se trebali useliti do kraja godine nakon što su protekle tri godine živjeli u Adelaide Cottageu.

Forest Lodge

Forest Lodge

Forest Lodge

Kate Middleton i princ William

Kate Middleton i princ William

Princ William

Williamova odluka da ondje živi pokazuje njegovu odlučnost da usvoji pristupačniji način života, za razliku od raskošnog doma princa Andrewa s 30 soba ili Bagshot Parka princa Edwarda, za koji se kaže da ima između 50 i 120 prostorija, a za Forest Lodge će plaćati tržišnu najamninu čija cijena još nije otkrivena.

"Ovo je dugoročno i njihova je namjera ostati u Forest Lodgeu kada on postane kralj", ispričao je izvor za Daily Mail te dodao kako je to već izazvalo ozbiljna pitanja u kraljevskim krugovima o dugoročnoj održivosti i Buckinghamske palače i Dvorca Windsor, kao i drugih privatnih kraljevskih posjeda poput Sandringhama u Norfolku i Balmorala u škotskim visoravnima, koje će princ naslijediti.

Kate Middleton i princ William

Princ William, princeza Charlotte

Kate Middleton i princ William

Iako je pokojna kraljica Elizabeta živjela u Buckinghamskoj palači dok je bila živa, njezin nasljednik Charles odlučio je kako će kao svoju službenu rezidenciju koristiti Clarence House, koju je koristio još kao princ od Walesa. To ionako nije veliki problem za kralja i njegova prijestolonasljednika jer je Buckinghamska palača trenutačno pod renovacijama vrijednima 463 milijuna dolara do najkasnije 2027. godine.

