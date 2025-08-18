Prosi, a nosi Rolex? Nekoć blistava ljepotica zbunila prolaznike prizorom dok je kopala po smeću

Nekoć fitness model i supruga zvijezde Baywatcha, Loni Willison danas preživljava na ulicama Los Angelesa, a pažnju javnosti sada je privukla skupocjenim satom na ruci koji nalikuje na Rolex.

Nekoć glamurozna, danas beskućnica Loni Willison, bivša supruga glumca Jeremyja Jacksona iz serije "Baywatch", ponovno je uhvaćena objektivom fotografa dok je lutala ulicama Beverly Hillsa.

Obučena u sportskom i ležernom stilu s poderanom majicom bez rukava, zavezanom traper jaknom i udobnim tajicama, Loni je gurala svoje torbe kroz uske uličice, no jedan detalj mnogima nije promaknuo. Naime, na zapešću joj je sjajio luksuzni sat koji podsjeća na Rolex.

Loni Willison - 4 Foto: Profimedia

Loni Willison - 2 Foto: Profimedia

Kako osoba bez krova nad glavom nosi tako skupocjeni dodatak? Je li riječ o originalu ili dobroj kopiji? Internet već bruja o toj temi. Bilo kako bilo, Loni, iako daleko od svojih dana slave, i dalje zrači specifičnim stilom koji izaziva pažnju.

Loni Willison - 5 Foto: Profimedia

Loni Willison - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Domaćoj influencerici uspjelo nešto što mnogi dugo priželjkuju: "Tko hoće, nek čestita"

Podsjetimo, Loni se posljednjih godina bori s ovisnošću i mentalnim zdravljem, a njezina transformacija iz fitness modela u osobu koja preživljava na ulici i dalje šokira javnost.

Galerija 26 26 26 26 26

Loni Willison - 5 Foto: Profimedia

Willison posljednjih sedam godina živi u kampovima za beskućnike u Kaliforniji, a paparazzi je često uhvate na ulicama kako skuplja smeće i odbačenu odjeću i namještaj.

Pogledaji ovo Celebrity Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''

Loni Willison - 9 Foto: Profimedia

Loni Willison - 10 Foto: Profimedia

Njezinu biografiju od zvijezda do propasti možete pročitati OVDJE.

OVDJE pogledajte što je Lonin suprug rekao o njezinu stanju u kojem se nalazi.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Svjetski slavna ljepotica zabrinula fanove prizorima iz bolnice: ''Dugo sam mislila da je to normalno...''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Tko je Luka Sučić kojeg je Dalić otpisao s kvalifikacija za Svjetsko? Plavim očima osvojio je srca navijačica

Pogledaji ovo Celebrity Prekrasnu glumicu iz ''Dalekog grada'' zbog ovih prizora prozvali su turskom Jennifer Lopez