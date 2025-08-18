Marko Bošnjak povlači se s društvenih mreža: "Vodio sam bitke koje nitko nije vidio..."

Nakon teške godine obilježene pritiskom i mržnjom, Marko Bošnjak najavio je povlačenje s društvenih mreža kako bi zaštitio mentalno zdravlje.

Nakon turbulentnog razdoblja koje je uslijedilo poslije nastupa na ovogodišnjem Eurosongu, pjevač Marko Bošnjak objavio je da se povlači s društvenih mreža kako bi se posvetio sebi i svom mentalnom zdravlju.

U emotivnoj objavi na Instagramu Marko je otvoreno progovorio o svemu što je proživljavao iza kulisa.

"Moram biti potpuno iskren s vama. Proteklu godinu vodio sam bitke koje nitko zapravo nije vidio. Mržnja, ismijavanje i pritisak doveli su me do najniže točke, a ponekad sam osjećao i potrebu da potpuno odustanem. Ali još uvijek sam ovdje. Svima koji su me podržavali: hvala vam. Odveli ste me dalje nego što znate. Onima koji su me pokušali slomiti: natjerali ste me da se osjećam bezvrijedno, netalentirano i suicidalno, ali odbijam dopustiti da to bude kraj moje priče", poručio je Marko.

Marko Bošnjak - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Palestina prvi put u povijesti na izboru za Miss Universe, evo tko je predstavnica!

Naglasio je i da mu je zdravlje sada prioritet.

"Zasad se povlačim s društvenih mreža. Moram se izliječiti, zaštititi svoje mentalno zdravlje i usredotočiti se na stvaranje. Moje obećanje vama ostaje isto: završit ću i isporučiti ovaj album. Nosit će svaki dio mene koji je bio slomljen i svaki djelić snage potreban za preživljavanje. Svima koji ovo čitaju i osjećaju se kao ja: niste sami. Život može biti nepodnošljivo težak, ali molim vas, izdržite. Čak i kada se čini nemogućim, vaša priča još nije završena."

Na kraju se obratio i svojoj domovini, ne krijući koliko mu je važno biti glas protiv diskriminacije:

"Mojoj zemlji Hrvatskoj: uvijek ću se boriti protiv homofobije, okrutnosti i mržnje. Postojim i nastavit ću postojati kao oblik prosvjeda. Ovo nije zbogom zauvijek. Ovo je pauza, nužna za moju dobrobit. Do tada, molim vas, pazite na sebe i znajte da vaša bol također može postati vaša snaga. S ljubavlju, M.", zaključio je Bošnjak.

Marko Bošnjak - 8 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubitelji "Vampirskih dnevnika", ovo je kviz za vas!

Galerija 24 24 24 24 24

Osim što se povlači iz javnosti, Marko najavljuje i nove životne korake. U intervjuu za Story otkrio je kako s partnerom, Španjolcem s kojim živi u Zagrebu, planira preseliti iz Hrvatske.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Profimedia

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina iznenadila objavom sa svog koncerta: "Ovo morate poslušati do kraja..."

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Francuski predsjednik skinuo majicu i pokazao mišiće, fotke su obišle su svijet!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Splitska glumica briljirala na jednom od najprestižnijih festivala: "Prva uloga i odmah nagrada!"