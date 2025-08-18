Palestina prvi put u povijesti na izboru za Miss Universe, evo tko je predstavnica!

Palestina će po prvi put sudjelovati na izboru za Miss Universe, a manekenka Nadeen Ayoub iskoristit će globalnu pozornicu kako bi podigla glas za svoj narod i poslala poruku nade usred krize.

Palestina će se prvi put u 74 godine pridružiti izboru za Miss Universe. Manekenka Nadeen Ayoub će predstavljati zemlju na 74. izboru za Miss Universe, koji će se u studenome održati u tajlandskom gradu Pak Kret.

Na Instagramu je podijelila emotivnu poruku u kojoj je naglasila važnost trenutka: "Počašćena sam što mogu objaviti da će Palestina prvi put ikada biti predstavljena na Miss Universe. Stupam na pozornicu Miss Universe ne samo s titulom, već s istinom."

"Dok Palestina prolazi kroz srceparajuću krizu, posebno u Gazi, nosim glas naroda koji odbija da bude ušutkan. Predstavljam svaku palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba da vidi. Mi smo više od naše patnje - mi smo otpornost, nada i srce domovine koje živi kroz nas", dodala je.

27-godišnja Ayoub je trenerica fitnessa i nutricionistička savjetnica koja danas živi u Dubaiju, pišu Arab News. U svijetu izbora ljepote već je ostvarila zapažene uspjehe: 2022. godine na izboru za Miss Earth u Manili ponijela je lentu Miss Earth Water, a ujedno je bila i prva žena koja je predstavljala Palestinu na tom natjecanju. Miss Earth se ubraja među četiri najveća svjetska izbora ljepote, uz Miss World, Miss Universe i Miss International.

Pogledaji ovo inMagazin Nina Badrić o neobičnom nastupu na tvrđavi: ''Ništa nisam čula!''

Te iste godine okrunjena je i za Miss Palestine, a osim u svijetu mode i ljepote, aktivna je i na polju obrazovanja. Osnovala je Olive Green Academy, školu za kreiranje sadržaja koja povezuje održivost s umjetnom inteligencijom, želeći time ponuditi inovativan pristup obrazovanju i digitalnom stvaralaštvu.

Palestina se nikada ranije nije natjecala na izboru za Miss Universe, ponajprije zato što nije postojala nacionalna organizacija koja bi otkupila potrebnu franšizu i omogućila službeno sudjelovanje na natjecanju. Uz taj administrativni razlog, važnu ulogu imala je i politička situacija u samoj Palestini.

Kako vam se čini izbor Palestine? Djevojka je prelijepa!

Nije po mom ukusu. Djevojka je prelijepa!

Nije po mom ukusu. Ukupno glasova:

Nadeen Ayoub, koja je 2022. nastupila na Miss Earth i time postala prva Palestinka na jednom od velikih međunarodnih izbora ljepote, objasnila je kako je tada planirala prijaviti se i na Miss Universe, ali je to odgodila jer, kako je rekla, "nije željela otići dok se događa genocid", misleći na rat i tešku krizu u Gazi. Sama je istaknula kako joj tada nije bilo prihvatljivo isticati sebe dok je njezin narod prolazio kroz razaranja i patnju.

Ove godine, međutim, odlučila je promijeniti pristup. Palestina će se po prvi put pojaviti na Miss Universe natjecanju upravo zahvaljujući njezinoj odluci da iskoristi globalnu pozornicu i podigne glas za svoj narod.

Pogledaji ovo Celebrity Severina iznenadila objavom sa svog koncerta: "Ovo morate poslušati do kraja..."

Natjecanje će se održati 21. studenoga u Pak Kretu na Tajlandu, a Palestina će biti jedna od debitantskih zemalja, uz Saudijsku Arabiju i Latinu.

Latina je nova kategorija u natjecanju koja je proizašla iz reality emisije Miss Universe Latina, el reality, koju je producirala televizija Telemundo. Cilj je bio odabrati predstavnicu latinoameričke zajednice u Sjedinjenim Državama, a pobjednica tog showa, Yamilex Hernández (porijeklom iz Dominikanske Republike, živi u New Jerseyju), sada će predstavljati upravo tu kategoriju Latina na svjetskom izboru.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Francuski predsjednik skinuo majicu i pokazao mišiće, fotke su obišle su svijet!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizor Longorije u minijaturnom tanga-bikiniju vratio nas je u njezine naslavnije dane!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubitelji "Vampirskih dnevnika", ovo je kviz za vas!