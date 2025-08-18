Nina Badrić o neobičnom nastupu na tvrđavi: ''Ništa nisam čula!''

Zahvaljujući poduzetnici i dizajnerici Snježani Schillinger, ovaj gradić podno Velebita stavljen je na modnu kartu. Večer je uveličala i naša diva Nina Badrić. Vodimo vas na forticu iz 13. stoljeća.

Na pozornici pod zvjezdanim nebom zapjevala je Nina Badrić – diva koja gdje god dođe osvoji publiku, a koja s njom uglas pjeva sve pjesme. Tako je bilo i na karlobaškoj Fortici iz 13. stoljeća.

''Mogu ti reći da gore nisam ništa čula, ali mi je rekao ton-majstor da je dolje orilo-gorilo. Jedino mi je bilo to što mi je publika predaleko – ja volim da mi je blizu i da imam s njima interakciju, ali očito smo uspjeli napraviti i to.''

A sve to ne bi bilo moguće bez Snježane Schillinger – poduzetnice i dizajnerice koja je i ove godine u Karlobag donijela glamur, emociju i tradiciju. Publika, prijatelji i cijeli grad žive s njom ovaj projekt, a njezina energija pretvara tvrđavu u modnu pozornicu.

''Obožavam ovaj kraj i drago mi je kad prolazim kroz publiku – svi su mi oni ili prijatelji iz djetinjstva ili bliža i daljnja rodbina, sve ih znam. Koliko god su neke stvari komplicirane, u ovako malom mjestu neke su stvari jednostavnije. Oni svi pomognu i uskoče.''

Osim mode, Snježana šarmira i svojim privatnim životom. Njezina nezaboravna djevojačka večer za Anteu Kondžoman, kojoj će biti kuma na vjenčanju, nedavno je punila naslovnice medija. Zato i ne čudi da se o svakom događaju koji organizira priča još danima.

''Fenomenalno smo se zabavile. Lokacija je bila baš neobična za djevojačku, jer nijedna od nas nije s Korčule. Bilo mi je kao da organiziram event – baš je bilo zahtjevno i moraš se više potruditi nego inače, ali isplatilo se.''

Revija je bila spoj elegancije i nosivosti. Uz Snježanu, iza kreacija stoji i dizajner Antun Tin Brišar, koji je odabirom materijala i krojeva još jednom oduševio publiku.

''Najviše smo se fokusirali na pamuk, lan, svilu, viskozu. To su ljetni materijali. Ima strukiranih varijanti, a ima i šire, slobodnije odjeće – baš za ljeto'', govori Antun Tin Brišar, modni dizajner.

A pistom je prošetala i svjetski uspješna manekenka – danas poduzetnica. U rodnom kraju uvijek se rado vraća na pistu, posebno kada je riječ o prijateljstvu i podršci Snježani.

''Sad sam u poduzetničkim vodama, spremam svoj skincare brend – radimo kozmetičku liniju za njegu kože lica'', kaže Valentina Đurić Krolo.

Karlobag je tako dobio još jednu večer za pamćenje – spoj mode, prijateljstva i glazbe. Dokaz da prava strast i energija uvijek pronađu put do publike. A Snježana je obećala da se vidimo i dogodine.

