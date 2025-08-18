Glamur i blještavilo ili smrzavanje i opasne scene? Zvijezde naše serije otkrile prednosti i mane života na setu

Oni mogu biti sve što požele – liječnici, vještice, lopovi, predsjednice, drakule ili princeze. Glumačko zvanje često doživljavamo glamuroznim, no stvarno stanje daleko je od blještavila. Filip Juričić, Katarina Baban, Momčilo Otašević i drugi poznati glumci otkrivaju prednosti i mane svojeg zanimanja.

Uskočiti u cipele nekog drugog i na trenutak postati automehaničar, liječnica, preljubnik, predsjednica, vještica, spletkaroš, drakula, princeza, oštrokondža ili seljačina s fudbalerkom – sve je to u opisu osebujnog zanimanja zvanog glumac ili glumica.

''Gluma je iscjeljujuća, terapijska. Mislim da se u terapijskim klinikama ili zatvorima koristi gluma kao oblik terapije, pa smo mi zapravo cijeli život – pod terapijom!'' govori Filip Juričić.

''Zapravo sam jako sretna i zahvalna što imam priliku raditi i živjeti od posla koji volim!'' dodaje Iva Mihalić.

''Proživjeti sve ono što se u životu nisi usudio ili nisi mogao – u glumi zaista možeš. Živjeti jedan paralelni, ljepši, ružniji, strastveniji, bogatiji život'', kaže Enes Vejzović.

''Zaljubiš se i onda nema nazad. Postepeno otkriješ da je to najljepše moguće zanimanje!'' kaže Tanja Smoje.

''Nekad ima kriza, naravno, trenutaka kada pomisliš: 'Bože, što mi je ovo trebalo?', ali mislim da je tako u svakom poslu'', misli Iva.

Za potrebe snimanja često moraju svladati vještine koje privatno mnogi nikad ni ne iskuse.

''Kad ti posao donese da moraš naučiti roniti na boce, driftati, jahati konja... Ne mogu reći da smo stručnjaci u tim stvarima, ali dovoljno nas obučavaju da možemo odglumiti da to znamo dobro raditi'', otkriva Momčilo Otašević.

''Tamo u ovim 'Bogu iz nogu' radili smo stvarno svašta... Jednom smo glumili da učimo plivati na travi. Goli si na travi, sve te pika, nisam bio u teretani, sav sam se razlio... Gledam se i kažem kolegi: 'Da mi sin zna kako mu tata za tenisice zarađuje, išao bi bos u školu!' Hahaha... Ima tih trenutaka kad ti bude neugodno, ali prihvatiš da je to takav posao'', ispričao je Filip Juričić.

''Imam dojam da dosta ljudi doživljava ovaj posao kao nešto glamurozno – našminkaju te, lijepo obuku, ideš na događanja... Ali iza svega toga stoji i drugo lice. Evo jutros je bilo šest stupnjeva, a ja u vjenčanici, polugola, bosa...'' kaže Katarina Baban.

''Ja sam jako zimogrozna i uvijek me dopadnu te uloge na minus 13, kao u Sofiji dok smo snimali seriju. Minus 13, a ja u laganom kaputiću – bilo je jako izazovno i neugodno'', govori Iva.

''Mi smo isto ljudi kao i svi drugi i nemaš svaki dan isti. Dogodi ti se nešto privatno, tragedija u obitelji, a ti moraš igrati komediju, zabavljati, navući smiješak. Nekad to zna biti dosta okrutno'', dodaje Filip.

Gluma je možda i jedino zanimanje u kojem katkad morate početi plakati na tri, četiri, sad! Mogu li to i naše zvijezde?

''Pa hmmm... ne'', kaže kratko Tanja.

''Moram priznat da mi je plakanje malo... Ja inače ne plačem. Čak i kad plačem, rijetko mi idu suze – sigurno bi psihijatar rekao da je to neki poremećaj'', kaže Filip.

''Različito je kazališno i filmsko. U kazalištu imaš proces koji te dovede do tog trenutka, a na televiziji i filmu je teže jer si isključen iz cijelog konteksta i trebaš odjednom plakati. Pogotovo ako to treba ponoviti pet puta zaredom... Ne mogu! Nemojte me po tome suditi kao glumicu!'' dodaje Tanja.

''Ne mogu ono najbolje, kao profići – mirno lice, a suze same kapaju. To nažalost ne mogu. Možda još stignem naučiti, ali nemam problema s emotivnim scenama. Smijati se sam isto morao naučiti – to mi je bilo teško na akademiji. Ali evo, mogu se sad i nasmijati! Hahahaha!'' smije se Juričić.

Našim glumcima želimo da im u životu ipak bude više smijeha, a suzama ni traga!

