Francuski predsjednik skinuo majicu i pokazao mišiće, fotke su obišle su svijet!

Emmanuel Macron iznenadio je javnost isklesanim tijelom dok na ljetovanju u Francuskoj s Brigitte i prijateljima uživa na luksuznoj jahti.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ovih dana puni naslovnice, ali ne zbog politike, već zbog izgleda!

U društvu supruge Brigitte i prijatelja, 47-godišnji Macron uživa na ljetovanju u Francuskoj, a paparazzi su ga snimili bez majice na luksuznoj jahti kod rezidencije Brégançon u Bormes-les-Mimosasu.

Macron je pokazao zavidnu formu i mišićavo tijelo, čime je iznenadio mnoge, ali i dokazao da njegova ljubav prema boksu i redovitoj tjelovježbi itekako daje rezultate.

Emmanuel Macron - 3 Foto: Profimedia

Emmanuel Macron - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Prekrasnu glumicu iz ''Dalekog grada'' zbog ovih prizora prozvali su turskom Jennifer Lopez

Na fotografijama se vidi kako se bez problema prepušta morskim radostima – od vožnje jet-skijem do druženja s ekipom na gliseru, a osmijeh mu nije silazio s lica. Čini se da je ovo bio savršen predah od državničkih dužnosti.

Emmanuel Macron - 4 Foto: Profimedia

Emmanuel Macron - 5 Foto: Profimedia

Brigitte se nije pridružila u vodenim aktivnostima, no u nekoliko kadrova snimljena je u elegantnom ljetnom izdanju, promatrajući sve s palube.

Emmanuel Macron sa suprugom Brigitte - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Domaćoj influencerici uspjelo nešto što mnogi dugo priželjkuju: "Tko hoće, nek čestita"

Galerija 19 19 19 19 19

OVDJE pročitajte skandaloznu ljubavnu priču Emmanuela Macrona i njegove supruge.

Emmanuel i Brigitte Macron Foto: Profimedia

Fotografije francuskog predsjednika koji namiguje Kate Middleton glavna su vijest stranih medija

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizor Longorije u minijaturnom tanga-bikiniju vratio nas je u njezine naslavnije dane!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kamere uhvatile bliske trenutke holivudskog zavodnika i 25 godina mlađe djevojke!

Pogledaji ovo Celebrity Prosi, a nosi Rolex? Nekoć blistava ljepotica zbunila prolaznike prizorom dok je kopala po smeću