Crveni tepih i svjetske zvijezde - vodimo vas na Sarajevo Film Festival!

Domaća i inozemna glumačka imena okupirala su ulice Sarajeva. To znači samo jedno – u tijeku je 31. Sarajevski filmski festival. Crvenim tepihom svakoga dana koračaju brojne domaće i strane zvijezde, a sinoć se ondje okupila i legendarna grupa Haustor. Više detalja donosi naša Dijana Kardum.

Sarajevo je opet epicentar filmskog svijeta. Uz glamur crvenog tepiha, dolazak velikih glumačkih imena i domaćih autora, otvoreno je još jedno izdanje Sarajevo Film Festivala.

''Drago mi je da sam na ovom divnom festivalu i drago mi je da naš film otvara festival. Mislim da je Dino napravio božanstven film, ja sam uživao veoma mnogo kad sam snimao taj film. Viktor Ivančić je pravio scenarij, tu je moja generacija glumaca, svaki jedan bolji od drugoga'', kaže Rade Šerbedžija.

Film ''Paviljon'', koji govori o pobuni umirovljenika u jednom domu, otvorio je festival. Jednu od uloga u njemu ima i Ksenija Pajić. A ekipa filma imala ga je priliku pogledati s publikom.

''Još uvijek sam pod dojmom i jako mi se sviđa film. Prisjetila sam se sada snimanja, svih likova, rada, druženja… Zaista jedan emotivan i za mene vrlo važan događaj. Vidim da je publika dobro primila film, što mi je naravno jako drago'', govori Ksenija Pajić.

Na crveni tepih stigao je i legendarni švedski glumac Stellan Skarsgård, koji je ostvario karijeru u Hollywoodu, sa suprugom i dvoje djece. Stellan je i dobitnik nagrade Počasno srce Sarajeva.

''Očekujem da ću se zabaviti i upoznati mnogo zanimljivih ljudi. Slaviti kinematografiju!''

Sarajevska publika ove godine ima priliku pogledati i dokumentarni film ''Treći svijet'' redatelja Arsena Oremovića. Film prati priču o kultnoj grupi Haustor. Projekcija filma bila je pravi događaj jer su članovi obilježili četrdesetu godišnjicu legendarnog albuma, koji nosi isti naziv kao i film.

''Priželjkivao sam da ću možda film moći predstaviti sarajevskoj publici, odnosno cijeloj regiji, kroz Sarajevo FF, s obzirom na to da sam njegovu snagu već upoznao 2014. kad sam dobio tu nagradu za film U braku sa Švicarcem. Evo, želja mi se ispunila i sad mi je jako drago da uspijevam ne samo ja predstaviti film, nego da se i grupa Haustor okupila prvi put zajedno ovdje nakon 40 godina, otkako su snimili taj svoj veliki album.''

Navečer šeću crvenim tepihom, a preko dana filmaše i filmske zvijezde možete zateći negdje na kavi u gradu. I svi su dobro raspoloženi jer u sedam dana Sarajevo je pravi centar filma i zabave.

Glumca Zijaha Sokolovića nismo već dugo imali priliku vidjeti. On također ima jednu od uloga u filmu Paviljon. Trenutačno živi na tri relacije – Hrvatska, Austrija i Bosna.

''Ono što je fascinantno za mene kao Sarajliju jest da je jedan takav film, u kojem sam dao svoj glumački prilog, za jednu noć ili na jednom mjestu gledalo tisuće ljudi. Sinoć je otprilike deset tisuća ljudi gledalo jedan film i ta ideja se onda raspršila po kućama i krevetima u cijelom gradu.''

U grad na Miljacki rado dolazi i Dino Rogić.

''Ne dolazim toliko često koliko bih htio, to moram reći. A povezan sam sa Sarajevom – ja sam sarajevski zet, tako da jednostavno moram i punca i punicu ispoštovati, doći i obići. Tako da se osjećam kao dio ovoga grada zapravo. A i studirao sam na kraju krajeva tu. Tako da sam upoznat i s ljudima i s industrijom.''

I tako, s mnogo emocija, filma i druženja – Sarajevo Film Festival i ove godine potvrđuje zašto je jedan od najvažnijih kulturnih događaja regije.

