Ljubitelji "Vampirskih dnevnika", ovo je kviz za vas!

Testirajte svoje znanje o ovoj popularnoj seriji koja se emitirala osam sezona!

Serija "Vampirski dnevnici" emitirala se osam sezona, a u tom razdoblju ostavila je veliki utjecaj na publiku. Jedan od producenata serije u kojem se dva brata bore za naklonost srednjoškolke Elene Gilbert, koja je ostala bez roditelja, bio je Kevin Williamson, zaslužan za veliki hit "Dawson's Creek".

Kako bismo provjerili koliko poznajete seriju koja je dobar dio televizijske publike upoznao s novom generacijom vampira, pripremili smo jedan kviz, pa nam javite rezultat!

