Severina iznenadila objavom sa svog koncerta: "Ovo morate poslušati do kraja..."

Severina je u blistavoj zlatnoj haljini zapalila publiku u Novoj Gradiški, a trenutak vrhunca koncerta podijelila je i na Instagramu.

Naša pjevačica Severina je još jednom dokazala zašto je kraljica domaće glazbene scene, a ovog puta rasplesala je i raspjevala publiku u Novoj Gradiški!

Na koncertu koji se održao povodom gradske manifestacije, publika je doslovno gorjela, a atmosfera je bila na vrhuncu.

Pjevačica je blistala u zlatnoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom, a na pozornici je isporučila energiju koja se rijetko viđa. Video koji je objavila na Instagramu prikazuje upravo taj trenutak ekstaze s pozornice.

"Morate poslušati (do kraja videa) kako Nova Gradiška pumpa na (pre)yako", napisala je u opisu objave.

Komentari oduševljenih fanova nižu se ispod objave, a mnogi ističu kako je Severina ponovno nadmašila samu sebe.

Severina je nedavno proslavila 35. godišnjicu mature, a na zabavi je doživjela jedan peh.

