Splitska glumica briljirala na jednom od najprestižnijih festivala: "Prva uloga i odmah nagrada!"

Ane Marije Veselčić osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu zajedno sa svojom kolegicom na setu, Čileankom Manuelom Martelli.

Splitska glumica Ana Marija Veselčić, članica ansambla splitskog HNK na festivalu u Lokarnu, osvojila je nagradu Locarno za glumu na jednom od najvažnijih filmskih festivala, a emocije se još nisu slegle.

U razgovoru s Davorom Kaštelanom otkrila je kako doživljava taj veliki uspjeh.

"Iskreno, još nisam u potpunosti svjesna što se dogodilo. Trebat će mi neko vrijeme da mi to sve 'sjedne' i da sve probavim, ali jako sam sretna i uzbuđena. Sve je to predivno, baš mi je drago", rekla je Ana Marija.

Ana Marija Veselčić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Kazališna je glumica, a ovo joj je prva velika uloga u filmu – i odmah nagrada?

"Prva filmska premijera, prvi veliki festival – i odmah prva nagrada! Hehe, sve mi je to još uvijek kao neki pozitivni šok, ali čini mi se kao potvrda da sam na dobrom putu i da se trud isplatio."

Radnja filma događa se prije sto godina. Može li se ta priča povezati s današnjim vremenom?

"Odnosi među ljudima prije 2000 godina, prije 100 godina i danas – uvijek su to isti obrasci. Mi smo ljudi koji iznova učimo. To su arhetipski odnosi – hijerarhije u zajednicama, obitelji, selu, gradu... To je nešto univerzalno i uvijek prisutno."

Ana Marija Veselčić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Pakira se za regionalnu premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Kada će film moći pogledati i hrvatska publika?

Ana Marija Veselčić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Veselim se Sarajevu i zapravo ću tamo prvi put pogledati film! Nakon ovog uspjeha u Locarnu, još više se radujem. Nadam se da će film što prije doći i u hrvatska kina, da ga vidi što više ljudi", zaključila je glumica.

Ana Marija Veselčić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

