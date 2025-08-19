Holivudska diva pokazala kako izgleda odmor u 93. godini i ostavila sve bez riječi!

Joan Collins oduševila je svoje pratitelje objavom fotografije u bijelom kupaćem kostimu snimljene na odmoru u Francuskoj.

Joan Collins mnogi smatraju jednom od najvećih hollywoodskih zvijezda, a nedavno je dokazala kako i dalje može zablistati u kupaćem kostimu.

Legendarna glumica, koja ima 92 godine, pokazala je svoju bezvremensku figuru u elegantnom jednodijelnom bijelom badiću dok je uživala u sunčanju u Saint-Tropezu. Na glavu je stavila veliki crveni šešir kako bi se zaštitila od sunca, a fotografiju je podijelila na Instagramu.

"Producent razmišlja o snimanju nastavka filma "Murder Between Friends". Glumila sam Francescu Carlyle, koja je TV zvijezda i privatna detektivka (u stilu Agathe Christie i serije Ubojstvo, napisala je). U međuvremenu se odmaram na jugu Francuske na vrućini od 32°C. Razmišljam o svom sljedećem potezu ili sljedećem filmu!", napisala je Collins u opisu fotografije, najavivši novi projekt u poznim godinama, koja je oduševila njezine brojne pratitelje.

Ova fotografija došla je nekoliko mjeseci nakon što je naljutila mnoge kada je, u društvu prijatelja s desnog političkog spektra, sudjelovala na "predinauguracijskom slavlju" Donalda Trumpa i bila nazvana pro-MAGA patriotkinjom.

Glumica sa 74 godine dugom karijerom nije krila kako je dobra prijateljica s američkim predsjednikom, nazvavši ga jednim od svojih najbližih doživotnih prijatelja, a nekoliko puta je izjavila kako joj je upravo on poslužio kao inspiracija za kultni lik Alexis Carrington Colby u seriji "Dinastija".

