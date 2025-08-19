Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest

Filip Živojinović danas slavi 40. rođendan, a njegova supruga na društvenim mrežama podijelila je emotivnu čestitku.

U obitelji Aleksandre Prijović danas imaju velik razlog za slavlje jer njezin suprug, Filip Živojinović, slavi 40. rođendan.

Trudna Prija tim se povodom oglasila na društvenim mrežama. Objavila je njihovu novu zajedničku fotku uz emotivan opis.

''Sretan mi bio! Volim te!'' napisala je kratko.

Podsjetimo, glazbena zvijezda uskoro bi trebala roditi, a već je poznat spol bebe. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je pokazala i kako izgleda u visokom stupnju trudnoće, a fotografiju pogledajte OVDJE.

